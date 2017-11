Une escouade de casseurs de véhicules a frappé en pleine nuit à Ranomafana-Est. Des sacs de cacao qu’ils ont balancés depuis un camion ont pu être récupérés.

Des poids-lourd en proie aux bandits de grand chemin. Un camion transportant une cargaison de cacao a été la cible d’une escouade de bandits sur la RN 2.

Les assaillants ont sévi à la hauteur de Ranomafana-Est dans la nuit de dimanche à lundi. La bande a frappé en pleine nuit aux alentours de 21h 30 de source auprès de la gendarmerie nationale. En s’apercevant que des casseurs de véhiculs se sont introduits dans la remorque, le chauffeur ainsi que le propriétaire du poids-lourd ont d’emblée alerté la gendarmerie de proximité, venue à la rescousse en un éclair.

Pendant que les voleurs pillaient la cargaison, le camion a poursuivi sa route. Entre-temps, les individus qui ont réussi à faire intrusion dans la remorque avaient déjà réussi à balancer sur la route quatre sacs en polyéthylène tissé, contenant du cacao destiné à la transformation.

Opération organisée

Leurs comparses tapis dans les recoins de la route étaient pour leur part chargés de récupérer la cargaison jetée par dessus le camion.

Sitôt l’opération effectuée, les malfaiteurs ayant pénétré dans la remorque sautaient du camion pour se joindre à leurs compères dans la récupération de la marchandise dérobée.

Ils allaient s’évanouir dans la nature avec leur butin lorsque les gendarmes sont intervenus. Pris de panique, la bande a pris la fuite dans l’obscurité.

Ces actes de banditisme ont été commis entre les points kilométriques 194 et 196, lors du passage du poids-lourd à Sahamany Ranomafana-Est.

Les sacs de cacao retrouvés pèsent chacun 62 kilogrammes. Près de 250 kilos de cacao ont été de ce fait récupérés et remis au propriétaire. Les forces de gendarmerie ont pour leur part passé au peigne fin les environs pour essayer de retrouver les traces des voleurs mais ces derniers étaient introuvables.

Alors que le camion a pu continuer sa route, les gendarmes resserrent la vis sur la RN 2, attendant de pied-ferme les gangs de

vandales et de casseurs de véhicules qui par plus d’une fois ont fait parler d’eux sur ce tronçon.

Andry Manase