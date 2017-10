L’utilisation des sacs Papriz conjuguée avec l’adhésion aux crédits mutuels devrait améliorer la riziculture. Viser l’autonomie des paysans.

Vulgariser. Répandre largement les avantages des crédits, des dépôts et épargne pour une meilleure rentabilité de production. C’est en substance l’objectif de la convention de partenariat signée hier entre le projet Papriz (Projet d’amélioration de la productivité Rizicole, de gestion de bassins versants et périmètres irrigués) phase 2 du ministère en charge de l’Agriculture et de l’élevage, la société Sumitomo Corporation et le Cecam (Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels). Une signature qui a alors lancé la phase pilote du modèle de Vulgarisation autonome par les paysans riziculteurs des régions Analamanga, Itasy et Vakinankaratra pour la campagne rizicole 2017-2018.

« Le modèle se présente comme un accès facile aux intrants agricoles tels que les semences certifiées et engrais minéraux, grâce à l’achat d’un sac Papriz », explique Pierrot Serge Randrianaritiana, secrétaire général du ministère en charge de l’Agriculture et de l’élevage. « Le sac contient des semences certifiées, des DAP, du sulfate d’ammonium, de la fertilisation en pépinière et des apports d’engrais minéraux ainsi qu’un guide d’instruction technique. Le sac est conçu pour une superficie de dix ares pour un rendement de cinq tonnes à l’hectare », précise-t-il.

Processus

Par ailleurs, des paysans formateurs seront sélectionnés par la suite afin de mener des formations sur la technique Papriz et les techniques de gestion des bassins versants auprès d’autres riziculteurs.

Le Cecam accordera des prêts avec un taux d’intérêt de 2.5% au lieu des 4% habituels, aux paysans pour l’achat des sacs Papriz. La société japonaise Sumitomo Corpo­ration assurera les fonds pour l’achat des sacs Papriz dans un premier temps, dont l’unité coûte 45000 ariary. « La seule condition exigée pour l’accès des riziculteurs aux sacs Papriz est d’adhérer à la mutuelle Cecam. Il n’y a pas de raison que les riziculteurs aient du mal à rembourser leurs prêts vu que le rendement attendu par hectare est de deux millions d’ariary en moyenne », précise Seth Ramanganavalona,

directeur général adjoint de Cecam. « D’ailleurs, les produits Papriz sont reconnus être de bonne qualité. Un critère qui motivera les riziculteurs à s’y lancer. C’est une opportunité pour eux d’investir exclusivement dans la riziculture et d’apprendre comment utiliser les fonds », ajoute-t-il.

Cent neuf riziculteurs de Soavinandriana, Miarinarivo et Arivonimamo se sont déjà manifestés à cette forme d’autonomisation. Le droit d’adhésion au Cecam sera gratuit. Près de cinquante deux milliards d’ariary de prêts pour le secteur agricole ont été accordés par Cecam en 2016, profitant à quarante trois mille ménages. L’occasion a été saisie par le directeur général adjoint de marquer la nécessité de la mise en place de textes régissant les micro-assurances agricoles, utiles en cas de catastrophes naturelles. Le Cecam affirme négocier en cas d’existence de paysans mauvais payeurs.

Mirana Ihariliva