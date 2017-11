Le nouveau président du Sénat affirme que l’élection présidentielle se tiendra, en 2018. Cela n’empêcherait pas, toutefois, que la révision de la Constitution reste dans les plans.

Direct. Rivo Rako­tovao, nouveau pré­si- ­dent du Sénat, a été cash concernant le moment où se tiendra l’élec­tion présidentielle.

Selon le néo-numéro deux de l’État, le scrutin qui devra élire celui qui présidera le prochain quinquennat se tiendra, en 2018.

« Il n’y aucune intention de reporter les élections qui devront se tenir, en 2018. Le prescrit constitutionnel sera respecté », a déclaré Rivo Rakotovao, en marge de la cérémonie de passation de pouvoir entre lui et Honoré Rakotomanana, son prédécesseur au perchoir de la Chambre haute, à Anosy, hier. Dans son argument, l’ancien membre du gouvernement a affirmé que le 25 janvier 2019, celui qui sera élu à l’issue de ces élections devra prêter un serment d’investiture.

Comme à son habitude, le nouveau numéro un de l’institution d’Anosy, a été direct. Dans une interview accordée à l’Hebdo de l’Express de Madagascar, vendredi, Rivo Rakotovao, a indiqué qu’étant le reflet des acquis politiques du pouvoir, le Sénat devrait être en première ligne, la défense de sa politique. Que sa nomination à la Chambre haute, a pour objectif d’amener les éléments du pouvoir au sein de cette institution, et d’affirmer un peu plus sur terrain leur engagement politique.

Référendum

Les déclarations de celui qui est, également, le président national du parti Hery vaovao ho an’i Madagasikara (HVM), d’hier, pourraient alors, être un exemple de cette nouvelle démarche qu’adopteront les éléments des Bleus au sein de la Chambre haute. Dans ce sens, Rivo Rakotovao, a remis sur table l’invitation du président de la République à débattre sur l’opportunité de réviser la Consti­tution. Une retouche que le chef de l’État, a restreint aux articles concernant les élections et les Fokontany.

Bien que les tenants du pouvoir aient changé la formulation suite à la résistance affirmée par une partie de l’opinion publique, l’existence d’une initiative de retoucher la loi fondamentale est un fait. Devant la presse, hier, celui qui devra assurer l’intérim à la présidence de la République, en cas de candidature de Hery Rajaonarimampianina, président de la République, à la présidentielle, a indiqué que le Sénat serait en tête des initiateurs du débat sur la révision de la Constitution.

Le président de la Cham­bre haute, a également, rassuré que la retouche de la Constitution n’impliquerait aucunement un report de la présidentielle. Les tenants du pouvoir martèlent que leur rôle est d’initier un débat national sur les points discutables des dispositions constitutionnelles des élections, afin d’avoir des scrutins apaisés et pour s’assurer d’une stabilité postélectorale. Dans l’interview de vendredi, Rivo Rakotovao a soutenu que les débats devraient rester dans le cadre constitutionnel.

Selon ses dires, pour éviter de sortir du cadre constitutionnel, les débats concernant la révision de la Constitution devraient avoir comme corollaire le référendum. « Les politiciens ne devraient plus prendre en otage la vie de la nation. (…) Nous pensons qu’il faudrait laisser à la population le soin de trancher sur ce qu’il estime être bien pour la stabilité du pays », a-t-il déclaré. À Anosy, hier, Rivo Rakotovao, a suggéré que les débats ne devraient pas se porter sur le fait d’être pour ou contre l’organisation d’un référendum mais, sur les améliorations à apporter à la Constitution.

Garry Fabrice Ranaivoson