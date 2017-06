Avant le coup d’envoi de la Cosafa Castle Cup, Rinjala et Raux décrivent la situation au sein des Barea. Le sélectionneur parle aussi de l’éventuelle composition pour le premier match.

Les Barea reprennent du service. Ils entreront en lice ce lundi soir face aux Seychelles, en Cosafa Castle Cup, en Afrique du Sud. Ils tenteront de poursuivre l’incroyable série actuelle de cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues.

Cela faisait longtemps que la sélection malgache n’avait pas autant brillé. Rinjala Raherinaivo décrit, en quelques mots, la situation au sein de celle-ci. « Si nous en sommes à cinq victoires de rang aujourd’hui, c’est d’abord parce que les entraineurs ont bien travaillé. Ils ont fait des recherches et des analyses, afin de mettre au point les meilleures stratégies pour nous. De l’autre côté, les joueurs ont eu un sursaut d’orgueil et ont décuplé leurs efforts », souligne-t-il.

Pour le premier match de ce lundi, l’ailier du FC Sion devrait être titularisé en tant qu’alter-égo de Dino, sur l’autre flanc. En pointe, on devrait retrouver le système à deux attaquants, utilisé par Raux face au Malawi. « Dernièrement, j’ai aligné Njiva avec Nonot en pointe. Si jamais Njiva n’arrive pas à nous rejoindre pour le premier match (Ndlr : il passe un test au Wydad Athletic Club du Maroc actuellement), je mettrai Bela aux côtés de Nonot. Si cette alternative fonctionne bien, Njiva pourrait retrouver sa place d’ailier à son retour », prévoit le sélectionneur.

Dax en neuf et demi

L’an dernier, Madagascar n’avait pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de cette Cosafa Castle Cup. Et Auguste Raux a tiré des leçons de cette déception. Il évoque aussi le cas de Dax, très performant face au Sao Tomé et Principe, puis un peu décevant face au Malawi,

« Nous devons mieux gérer les organismes, ce qui nous a fait défaut l’an passé. La rencontre la plus difficile devrait être celle face au Zimbabwe. Concernant Dax, c’est un joueur très endurant, que je place en tant que neuf et demi ou dix. Mais parfois, il se met à endosser les rôles de trois joueurs à la fois et il s’essouffle rapidement. On l’a recadré pour qu’il se focalise d’abord sur sa tâche principale. »

Le match face aux Seychel­les de ce lundi 26 juin est prévu à 19h30 heure locale, au stade Moruleng. Par la suite, la deuxième rencontre de la sélection malgache est fixée pour le mercredi 28 juin, face au Zimbabwe, à 17 h heure locale, au stade Royal Bafokeng Sports Palace. Et enfin, elle conclura la phase de poule contre le Mozambique, le vendredi 30 juin à 17h heure locale, au stade Moruleng.

Haja Lucas Rakotondrazaka