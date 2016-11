Le salon sur le textile et l’habillement dénommé Origin Africa s’est terminé en beauté, samedi. Cet évènement a vu une forte participation des entreprises malgaches, mauriciennes, kenyanes, et bien d’autres pays africains, asiatiques et européens. Au total 180 exposants ont répondu présents durant les trois jours de manifestation. Afin d’attirer les inves­tisseurs, le gouvernement malgache a mis en avant son projet « Textile City », une zone écono­mique spéciale dédiée au textile.