Ratisser large. Un atelier, organisé conjointement par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), voyant la participation des Organi­sations de la société civile (OSC), a démarré hier au Carlton Anosy. Durant trois jours, les OSC cogiteront et débattront pour pondre une recommandation en vue de la révision du cadre juridique des élections.

En marge de la cérémonie d’ouverture d’hier, maître Hery Rakotomanana, président de la CENI, a, en effet, pour la première fois, ouvertement reconnu que le cadre légal des votes constitue la principale cause des contestations post-électorales. « Les lois électorales sont souvent à l’origine des contestations post-électorales. Nous avons tous vu et entendu les critiques contre la CENI, à la suite des dernières élections. Mais les lois électorales en sont les causes, car la CENI, dans ses activités, essaie toujours de se conformer aux textes en vigueur », a déclaré le numéro un de l’entité sise à Alarobia.

L’atelier d’Anosy vise alors cette optique de procéder à la révision des textes électoraux, afin d’annihiler les crises d’après élection. Trois jours qui seront suivis d’une autre séance de cogitation, avec la participation des formations politiques cette fois.

Alibi

Et les OSC semblent avoir des idées bien définies des points à modifier dans le cadre juridique des votes, actuellement en vigueur. Le plafonnement du budget des campagnes électorales, ou encore la facilitation des décomptes, de la manière d’attribution des sièges à l’issue des scrutins de liste.

« Le citoyen lambda se perd et n’arrive pas à comprendre quand le décompte au plus fort reste, ou à la plus forte moyenne est appliquée. Comment se font les calculs Les votants trouvent, parfois, anormal le fait qu’un candidat soit élu alors qu’il n’a pas obtenu le nombre de voix nécessaires », a déclaré un représentant des OSC. Donner à la CENI le pouvoir de définir le calendrier électoral en tenant compte de la durée légale des mandats, sans attendre l’initiative étatique, est également envisagé par certaines organisations civiles.

La manière dont a été organisé l’atelier du Carlton Anosy ne ravit toutefois pas tout le monde, au sein des OSC. Dans une lettre pour décliner l’invitation de la Commission électorale, un membre d’une organisation de la société civile soutient que d’abord, l’invitation a été tardivement émise. Ensuite, aucun document ni thème précis n’a été remis à l’avance aux participants, pour une concertation préalable des membres de l’entité qui devrait être représentée durant l’atelier. « Ce qui vient à conclure que nous sommes invités pour servir d’alibi, afin que les entités organisatrices (…) puissent pondre, par la suite, les documents, les textes et stratégies qu’elles désirent », soutient-il.

