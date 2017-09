Une ouverture. Le Syndi­cat des magistrats de Mada­gascar (SMM) s’engage également dans les débats sur la révision de la Constitution. Dans une déclaration partagée sur sa page Facebook, hier, il a indiqué qu’une retouche de la Loi fondamentale devrait aussi concerner les dispositions concernant la Justice.

« Nous pensons que si cette révision doit avoir lieu, il serait indispensable de modifier les articles concernant l’appareil judiciaire à Madagascar », soutient le SMM. L’effectivité de l’indépendance de la Justice est la revendication martelée sans relâche par le Syndicat des magistrats. Pour y parvenir, une réforme des textes régissant leur métier, mais aussi l’organisation judiciaire figurent parmi les desiderata soumis au pouvoir exécutif durant les négociations entre les deux entités.

Bien qu’une retouche des dispositions constitutionnelles concernées est dans les têtes, elle n’a jusqu’ici, pas été évoquée franchement dans les pourparlers. Profitant de la révision de la Loi fondamentale que compte visiblement engager l’Exécutif, le SMM compte faire valoir son souhait. Parmi les vœux des magistrats, il y a, entre autres, le fait que ce ne soit plus le président de la République qui préside le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), et que le ministre de la Justice n’en soit plus le vice-président. Des attributions, pourtant prévues par la Constitution.

Verrouillage

L’élection du président, des vice-présidents ou encore du procureur général de la Cour suprême est aussi revendiquée par le Syndicat. La Loi fondamentale prévoit que ces personnalités soient nommées par décret pris en conseil des minis­tres. Le principe constitutionnel de subordination hiérarchique des magistrats du ministère public est, également, contesté par le SMM.

Durant le petit-déjeuner de presse qu’il a donné, à Iavoloha, samedi, le président Hery Rajaonarimam­pianina a, cependant, verrouillé le projet de révision de la Constitution : il sera limité aux seules dispositions relatives aux élections. Rembarrant toute intention de débattre sur la retouche d’autres prescrits de la Loi fondamentale, le chef de l’État, a, notamment, pointé du doigt les alinéas 2 et 3 de l’article 47 de la Constitution, relatifs à l’élection présidentielle.

« L’élection du président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

(…) Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour », dispose, entre autres, l’article 47. Sur leur revendication, le SMM réplique qu’« il faudrait aussi que le PRM et le gouvernement s’y attèlent désormais parce que nous, magistrats, voulons aussi améliorer notre condition de travail ».

Pour le chef de l’État, le délai prévu à l’article 47 serait insuffisant pour tenir deux tours de scrutin. Il a, notamment, mis en avant les problèmes logistiques concernant la collecte des résultats. « Du point de vue économique, nous pensons que l’article 47 ne pose aucun problème du moment que le gouvernement octroie les moyens nécessaires pour l’acheminement des résultats en provenance des milliers de bureaux de votes sur tout le territoire », plaide, pourtant, le Syndicat.

Garry Fabrice Ranaivoson