Les enseignants persistent et signent. Ils ont effectué une grande marche collective, hier matin, pour rejoindre le ministère de l’Éducation nationale (MEN) à Anosy, en partant de l’Institut National de la formation professionnelle (INFP) à Mahamasina. Les éléments des forces de l’ordre n’étaient pas aperçus sur les lieux. Arrivés à destination, ils ont manifesté dans le parking du MEN, avec des banderoles mentionnant leurs revendications, des coups de sifflets, des fredonnements.

Les représentants du ministère de l’Éducation nationale, dont le directeur général de l’Éducation fondamen- tale et de l’alphabétisation ont fini par les recevoir, vers midi. Ces syndicalistes sortaient de la réunion, insatisfaits.

À titre de rappel, ces enseignants menacent de ne pas prendre leur poste pour l’année scolaire 2016-2017, si tous les enseignants non fonctionnaires ne sont pas recrutés.

Miangaly Ralitera