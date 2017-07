Un pan de voile est levé sur le montant des primes réclamées par les douaniers grévistes. Celui-ci atteint les 42 milliards d’ariary.

Un montant faramineux. Les informations données par le ministère des Finances et du budget indiquent que le montant initial des reliquats de prime réclamé par les douaniers atteint les 42 milliards d’ariary. Les chiffres sont donnés par le ministre Gervais Rakoto­arimanana, lui-même hier à Antaninarenina. Les douaniers espèrent ainsi remporter le gros lot à la suite de leurs revendications. Contacté, Herizo Andria­navalona Ramanambola, président du syndicat des agents de douanes (Sempidou) n’a pas souhaité révéler le montant de cette prime.

Pour améliorer les recettes douanières et renflouer la caisse de l’État, les autorités avaient mis en place un système de motivation pour les agents de douane. Chaque employé de l’administration douanière, sans exception, du directeur général au simple employé,

bénéficie de cet avantage exceptionnel. À part le non paiement de cette prime depuis 2013, son mode de calcul fait aussi l’objet de discorde entre les douaniers grévistes et les autorités. « Ils réclament le calcul du reliquat sur la base d’un décret pris en 1992. Certaines primes sont déjà payées par l’État et font encore l’objet d’une revendication en ce moment. On ne peut pas gaspiller comme cela l’argent public », tance le ministre des Finances et du budget Gervais Rakotoarimanana.

Le calcul effectué avec ce décret fait sortir le montant de 42 milliards d’ariary, soit l’équivalent du total du budget de quatre ministères comme celui de l’Industrie, des Mines, des Télécom­munication ou encore du Tourisme. Avec un simple calcul arithmétique, si les mille deux cents employés rattachés à l’administration douanière partagent le

gâteau, chacun toucherait en moyenne un jackpot de 35 millions d’ariary.

Activités impossibles

Alors que de l’autre côté, l’économie nationale commence à s’essouffler depuis la tenue de cette grève, le 27 juin. Les activités en importation et exportation deviennent de plus en plus difficiles, voire impossibles. La société Ambatovy annonce le blocage de ses soixante dix conteneurs au niveau du Port de Toa­masina. Ses dirigeants menacent même d’entrer en chômage technique si aucune solution n’est pas trouvée dans les huit prochains jours.

Les grévistes et les autorités n’ont trouvé aucun accord favorable jusqu’ici. « Ils ont le droit de faire la grève mais dans le respect du cadre légal. Le ministère doit prendre des mesures », a annoncé pour sa part Bruno Raza­finirina, directeur de cabinet du ministère des Finances et du budget. A part le déblocage de la situation au Port de Toamasina et la mobilisation des contrôleurs et inspecteurs de douane, le ministère, dans une déclaration à peine voilée, menace de défalquer la solde des grévistes. Toutefois, une rencontre entre les deux parties est programmée pour ce lundi.

Lova Rafidiarisoa