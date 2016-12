Coma éthylique, accidents de circulation, accidents à responsabilité civile. Tels sont les principaux motifs de consultation samedi et dimanche à l’HJRA.

Une fête arrosée qui s’est mal terminée. Un père de famille âgé de 51 ans est décédé après avoir trop bu durant le réveillon de noël. « Il a beaucoup bu dans la nuit de samedi à dimanche et il était complètement ivre. Ne se sentant pas bien au réveil, il a vomi et nous lui avons donné de l’eau sucrée, mais il a soudainement sombré dans le coma », racontent ses proches. Ces derniers l’ont immédiatement conduit à l’hôpital, mais l’homme est mort avant d’arriver aux urgences.

« Les cas de coma éthylique sont nombreux durant les fêtes », souligne un médecin du

service de la réanimation médicale à l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona qui a vu défiler 17 patients la veille de Noël, et huit autres rien que dans la matinée du dimanche. Sur ces 25 patients, deux ont perdu la vie, dont le père de famille atteint de coma

éthylique.

Accidents

« La plupart des diagnostics des patients que nous accueillons en période de fête sont liés à des problèmes d’alcool », poursuit le responsable.

Des cas d’intoxication alimentaire peuvent également survenir, mais « généralement, les gens ne viennent consulter pour ces cas que le lendemain des fêtes », ajoute le médecin qui s’attend à ce que le service accueille davantage de monde à partir de ce lundi. « Les gens ont tendance à ne venir que lorsque les fêtes sont bien terminées », souligne-t-il.

Pour assurer la permanence de Noël, l’effectif au service de réanimation médicale n’a pas changé par rapport à l’effectif habituel. Idem au service des urgences où seul le nombre de brancardiers a été légèrement augmenté pour faire face à d’éventuelles affluences de patients. « La permanence est assurée par quatre médecins, des infirmiers et des brancardiers », confie un responsable auprès du service des urgences.

Au service en question, beaucoup de patients ont été victimes d’accident de circulation. L’un d’entre eux, une femme âgée de 40 ans, tombée d’une moto sur le By-pass la nuit de samedi, n’a pas encore repris connaissance jusqu’à hier après-midi. Sur les 27 personnes accidentées reçues à l’HJRA, douze ont dû être hospitalisées.

Sur 50 victimes d’accident à responsabilité civile, cinq sont placées sous surveillance médicale à l’HJRA.

Nantenaina Njanahary