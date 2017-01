Suivi et évaluation. Les représentants des agences du Système des Nations Unies (SNU), résidents ou pas, discuteront pendant deux jours des avancées de leurs actions à Madagascar. Réunis à Fort Dauphin aujourd’hui et demain pour une retraite, ils feront « le bilan de l’année 2016 », discuteront « des perspectives au niveau stratégique » et définiront « les priorités pour l’année 2017 ».

Selon un communiqué du Centre d’information des Nations Unies (Cinu), « le suivi de la mise en œuvre du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement, communément appelé UNDAF, pour la période 2015-2019, ainsi que l’avancement des efforts de chaque groupe au sein du SNU dans la mise en œuvre du « Delivering as One » (DAO) ou « Unis dans l’action » constituent des points importants à discuter au cours de la retraite ».

La situation dans le sud de l’île, localité d’intervention de nombreuses agences des Nations Unies à Madagascar, sera également évoquée durant le séjour des responsables dans cette zone. Une rencontre avec le chef de région d’Anosy devrait également avoir lieu en marge de la retraite. Il y sera notamment question des formes de partenariat qui pourraient être adoptées pour le développement de la région.

Bodo Voahangy