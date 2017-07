Aucun des résultats du BEPC n’a pu atteindre les 50% jusqu’à maintenant quant aux résultats partiels issus de quelques districts de Madagascar.

Le taux de réussite dans la plupart des régions a baissé, cette année. Besalampy enregistre un taux de réussite de 27,64%, contre 29% l’année dernière. Il en est de même pour Beloha Androy, 35,61% contre 40% l’année précédente. Le taux de réussite dans le district d’Ankazobe a également baissé à 45,69%, contre 49% en 2016.

Aux dernières nouvelles, Mandoto est à 46,35%, Isandra à 40,93%, Anosibe An’Ala à 24, 49% et Betafo à 44,91%. Le niveau des élèves a baissé. Certaines matières, comme la science de la vie et de la terre, les mathématiques, l’histoire et géographie, n’ont pas été maîtrisées par la plupart des candidats au Bepc, cette année, d’après les chefs des circonscriptions scolaires.

Niveau des enseignants

«Nous avons constaté que les candidats sont bloqués sur trois matières dont les mathématiques, la science de la vie et de la terre et l’histoire et géographie. Pourtant, ces matières ont un coefficient supérieurs aux autres», affirme le chef Cisco de Besalampy.

A part les matières non maîtrisées par les élèves, quelques chefs Cisco ont également mentionné que les résultats médiocres ont un rapport avec le niveau des enseignants.

En effet, la plupart des enseignants recrutés viennent de la campagne, manquent de formation et d’expérience. Ce qui amène à des tels résultats. «La plupart de ces enseignants, dont les maîtres Fram, possèdent juste le diplôme de baccalauréat et ne maîtrisent pas les matières qu’ils apprennent à leurs élèves. La plupart du temps, les matières qu’ils leur enseignent ne correspondent pas à ce qu’ils doivent leur apprendre. L’apprentissage n’est pas réussi. D’ailleurs, les élèves aussi ne sont pas assidues», affirme un chef Cisco qui a requis l’anonymat.

Mamisoa Antonia