Un grand succès. Les Antananariviens ont pris d’assaut le nouveau point de vente de La Gastronomie Pizza à Analakely hier. À peine ouvert, les clients de cette chaîne de restauration ont envahi l’immeuble Pietra et ce jusque tard dans la soirée. Ce qui témoigne d’un véritable succès pour cette chaine de restauration et de service rapide « made in Madagascar ».

Implanté au rez-de chaussée et à la mezzanine de l’immeuble, ce restaurant a la capacité de servir 200 personnes en même temps. Avec des outils modernes et à la pointe de la technologie, le traitement de commande de chaque client se fait en peu de temps, comme dans les chaînes de restauration de fastfood internationales.

Après quatre ans de travaux, ce nouvel établissement de l’opérateur écono­mique Ambinintsoa Randrianaivo, plus connu sous son nom de guerre de Chef Mbinina a été inauguré jeudi en présence de la maire d’Antananarivo, Lalao Ravalomanana. L’immeuble Pietra abrite, non seulement le service de fast food de La Gastronomie Pizza, mais aussi un hôtel trois étoiles avec 15 chambres sur trois niveaux. Un salon lounge VIP capable de contenir 50 personnes se trouve au quatrième étage de l’immeuble. Et au dernier étage, ses clients peuvent goûter à la cuisine universelle proposée par le « Restaurant VIP Pietra » avec une vue ouverte sur l’Avenue de l’Indépendance.

Lova Rafidiarisoa