Un festival de délices est proposé aux fins gourmets dans une épopée gastro­nomique unique. Cela se déroule en un seul lieu, en plein centre ville.

Trois restaurants pour le compte d’un seul. C’est ainsi que se découvre Le Complexe Restaurant qui égaye, désormais, les papilles des citadins de la ville des Mille. Située au deuxième étage de la Villa Pradon à Antani­mena, il invite les fins gourmets et amateurs de bonne cuisine de la capitale à s’y retrouver pour se délecter de ses délicieux plats. Apportant ce qui s’affirme comme « un nouveau concept de la restauration à la conquête d’Antananarivo », l’établissement a officiellement ouvert ses portes fin 2016 et vient d’être inauguré ce week-end.

Il s’illustre par un concept inédit, proposer trois cartes de choix dans un cadre privilégié, idyllique et, néanmoins, accessible à une clientèle férue de bonne gastronomie. Trois restaurants aux identités propres se découvrent en son sein, la « Bistronomie » et sa carte qui laisse la part belle à la cuisine européenne, le « Jap » qui s’illustre avec un menu fusion asiatique et « l’An-K » qui accorde une grande place à la saladerie, ainsi qu’au snacking. Sous la houlette de Chef Marco Rajaofera fort de ses 20 ans d’expérience en

cuisine, les succulents plats du Complexe Restau­rant resplendissent de fraicheur et de couleurs. Le prix variant de 12 000 à 25 000 ariary, le menu est bien garni et se savoure sur les lieux.

Festif

« Notre principal leitmotiv est de satisfaire notre clientèle avec un large choix de mets riches en saveurs et à la portée de tous. Tout en proposant également un service de qualité à nos clients », affirme Régis Guillet coactionnaire de ce projet de restauration inédit. Avec des produits locaux exceptionnels et de saison, pour trois menus authentiques et très gourmandes, Le Complexe Restaurant offre une brillante conjugaison de « Food-court » et de haute gastronomie.

« Nous affichons une cuisine du monde raffinée et haute en couleurs, concoctée par une brigade d’une douzaine de cuisiniers expérimentés qui promettent de surprendre une clientèle malgache gastronome », souligne chef Marco Rajaofera.

Outre l’aspect restauration, l’établissement est également un espace de détente et de divertissement. Il propose, chaque mercredi, des instants « Afterworks et Happy Hour », ainsi que des concerts et animations musicales les samedis. Le projet de ce restaurant est porté par le restaurateur Jean Marc Bouchet, gérant également du restaurant « Le B » à Isoraka, et Régis Guillet avec qui il collabore étroitement. Privilégiant l’accueil et la convivialité, le nouveau restaurant promet d’enc­hanter les papilles de ses visiteurs.

Andry Patrick Rakotondrazaka