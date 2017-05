Depuis le début de cette année, l’État malgache s’est engagé dans la lutte efficace contre le trafic des ressources naturelles et de la corruption en vue d’une meilleure conservation.

À ce titre, la ministre de l’Environnement, de l’écologie et des forêts, le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité publique et le Secrétaire d’État auprès de la Gendarmerie nationale ont signé des documents pour affirmer leur engagement dans l’élaboration d’une stratégie efficace pour la formalisation des exploitants illicites, l’implication de la société civile malgache dans les prises de décisions et mises en œuvre relatives à la conservation des ressources naturelles. Ils enclenchent également le démarrage du processus de la politique pénale environnementale, des réflexions sur les décisions de justice rendues en matière environnementale ainsi que la lutte contre la corruption.

Le Dr Soary Randrian­jafizanaka, directeur régional de l’Environnement, de l’écologie et des forêts d’Atsimo Andrefana soutient que «ces lettres d’engagement sont des outils essentiels pour pouvoir agir aisément dans la lutte contre les pressions sur la biodiversité. Chacun sait qui fait quoi exactement et comment.» Ce contrat encouragera davantage les acteurs de la conservation à appuyer les communautés sur tous les points pour que chaque partie prenante sauvegarde le capital naturel.

F. R.