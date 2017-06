Des limogeages et des réorganisations devraient être décidés durant le prochain conseil des ministres. Des mesures dans le cadre des sanctions contre les responsables défaillants.

Intransigeant. Le mot a, une fois, de plus été lancé par Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, hier, en parlant des mesures à prendre contre les autorités et responsables de l’administration publique défaillants. Le chef du gouvernement a même annoncé que des sanctions devraient tomber contre certains durant le prochain conseil des ministres.

« Ce n’est pas toujours par plaisir que l’on prononce des sanctions. Seulement, il y a un moment où il faut prendre des mesures contre ceux qui ne font pas correctement leur travail. Le gouvernement est intran­sigeant dans ses décisions contre les fonctionnaires défaillants », a déclaré le locataire de Mahazoarivo, hier, en marge d’une table ronde sur la population et le développement, à l’hôtel Carlton, Anosy.

Les propos du Premier ministre sont une réponse à une question posée par un journaliste, en réaction aux passages du discours de Hery Rajaonarimampianina, président de la République, à Iavoloha, lundi. Dans son allocution durant le banquet de célébration du retour à l’indépendance, le chef de l’État a, en effet, réitéré ses instructions aux principaux responsables étatiques à être intraitables quant au comportement et à l’efficacité des personnes sous leur autorité.

« Maîtrisez vos hommes, n’hésitez pas à sanctionner », a enjoint le Président de la République. Devant les journalistes, hier, le chef du gouvernement a indiqué que des ministères sont déjà passés à l’acte en évinçant des éléments considérés comme défaillants. « Nous en verrons d’autres durant le prochain conseil des minis­tres », a ajouté Solonandrasana Olivier Mahafaly.

Réorganisations

Pour rassurer la population sur les résolutions de probité et de rigueur, prises par l’administration publique, les chefs de l’Exécutif, depuis quelques mois, martèlent l’intransigeance à l’endroit des mauvais éléments. À plusieurs reprises, le locataire de Mahazoarivo, a déjà indiqué que des sanctions sont déjà tombées.

Durant la rencontre entre le gouvernement et l’Assem­blée nationale, en début du mois, des députés ont, pourtant, continué à dénoncer les mauvais comportements de responsables ou personnels de certains secteurs de l’administration publique dans leur circonscription. En réponse aux membres de la Chambre basse, le Premier ministre avait indiqué que « de telles dénonciations seront suivies d’investigations et si les défaillances sont avérées, des mesures seront prises ».

Face aux journalistes, hier, le chef du gouvernement a expliqué que des « réorganisations internes », peuvent être parmi les dispositions prises par les départements ministériels. « Plusieurs responsables ont été trop longtemps en poste dans un même endroit. Ce qui fait qu’ils ont tissé certaines affinités avec des personnes locales. Souvent, ce sont des relations gênantes qui empêchent les fonctionnaires d’être efficaces », a indiqué le numéro 2 de l’Exécutif.

À l’Assemblée nationale, toujours, lors des face-à-face avec le gouvernement, lors de précédentes sessions, des députés ont pesté contre ces « réorganisations internes ». Certains ont déjà interpellé le Premier ministre, qui est aussi, ministre de l’Intérieur à l’épo­que sur le fait que « des représentants de l’État dont la mauvaise conduite a déjà été avérée dans leur précédent poste, soient affectés dans leurs circonscriptions ».

Garry Fabrice Ranaivoson