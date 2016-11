Des établissements scolaires ainsi que certains de leurs élèves bénéficient des retombées de l’événement Love Day initié par le groupe Ciel Textiles.

Entraide et solidarité. Ce sont ces valeurs que le groupe Ciel Textiles, groupe mauricien regroupant des entreprises franches de textile bien établies à Madagascar, met en valeur à travers son événement Love Day. Il s’agit, pour le groupe, de fédérer non seulement son personnel, mais aussi le public autour d’une action sociale en faveur des élèves malgaches.

Antsirabe et Tanjombato, localités d’implantation des sociétés appartenant au groupe ont donc vibré au rythme de l’amour et de l’amitié, hier. Plusieurs activités dont des jeux, des ventes de différents produits ont ainsi été organisées à l’intention des employés, mais aussi de tous citoyens désireux de venir en aide aux élèves issus des établissements ciblés par la campagne Love Day.

Réhabilitation

« Les sommes récoltées durant cet évènement seront utilisées pour la réalisation des travaux d’amélioration de l’école primaire publique (EPP) d’Ankeniheny Soavina Tanjom­bato », explique Bruno Michel Rakotosolofo, directeur de la gestion financière et des ressources humaines au sein de la société Aquarelle, l’une des sociétés du groupe Ciel Textiles, sise à Tanjombato.

Les travaux portent notamment sur la réhabilitation de la ruelle qui mène vers l’établissement, la rénovation des salles de classe, de la cour, ainsi que du bureau. L’objectif est « que ces élèves puissent étudier dans un environnement salubre », poursuit le responsable.

Deux autres établissements bénéficient du même genre d’appui à Antsirabe où le groupe a également des filiales. Outre la réfection des établissements scolaires, le groupe Ciel textiles projette également de soutenir 25 enfants vulnérables du Fokontany Ankeniheny. Ces enfants sont déscolarisés, faute de moyens, et font la quête auprès de la société. « Nous allons les équiper de fournitures scolaires et nous charger de leur scolarisation », rajoute Bruno Michel Rako­tosolofo.

Miangaly Ralitera