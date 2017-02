MicroSave et The Master­card Foundation s’associent pour faire avancer les services financiers digitaux en Afrique Francophone à travers le réseau Helix. Les deux entités ont lancé jeudi un nouveau programme visant à développer des formations en finance digitale. D’après le communiqué de MicroSave « ce réseau devrait bénéficier à plus de deux cent cinquante fournisseurs de services financiers digitaux dans l’Afrique francophone dont Madagascar ».

À travers ce nouveau programme, ses initiateurs espèrent contribuer à l’accélération de l’inclusion financière à travers les services financiers digitaux adaptés aux besoins des clients. « Nous nous réjouissons de capitaliser sur nos expériences et d’étendre notre connaissance aux marchés francophones. Nous voyons une opportunité d’accroître l’inclusion financière dans ces marchés en collaboration avec les régulateurs, les institutions financières, les opérateurs de téléphonie mobile, et les gestionnaires de réseaux d’agents », a déclaré Graham Wright, directeur de MicroSave cité par le communiqué.

À Madagascar, la finance digitale prend forme déjà dans les institutions financières. Leurs objectifs étaient de renverser les tendances à propos du taux de bancarisation.

Lova Rafidiarisoa