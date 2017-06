Prochainement renvoyés aux assises, quatre jeunes gens dont un mineur de 16 ans, piégés lors d’une double arrestation qui a eu lieu dimanche à Andava­mamba, seront fixés sur leur sort. La peine qu’ils pourraient encourir est la réclusion criminelle à perpétuité, du fait de lourds chefs d’accusation, tels que meurtre, braquage, viol et récidivisme, d’après les informations judiciaires recueillies.

Une source au sein de la brigade criminelle a signalé que d’autres présumés complices dans leur réseau criminel sont toujours recherchés, tandis que tous les quatre sont déjà placés sous mandat de dépôt. La police judiciaire préfère être discrète en matière d’enquête sur cette affaire impliquant des mineurs. Le commissaire de police Ostrom Whens, chef de la Brigade criminelle (BC) a mis au clair le placement sous mandat de dépôt prolongé tant que d’autres complices sont encore recherchés. « S’il y a encore d’autres suspects à épingler, l’audience de ceux qui ont été placés en détention préventive ne pourrait avoir lieu après le coup de filet de leur complice, même si cela prendrait deux ans », a-t-il indiqué.

Comparution

De leur côté, deux familles de victimes de braquages doublés d’assassinats commis par cette association de malfrats ont requis leur envoi aux assises. « Nous avons été attaqués dans la nuit. Les bandits armés étaient cagoulés et ont violé notre fille. Ils nous ont ligotés avant de se servir dans notre coffre-fort », a raconté une mère victime du hold-up.

L’adolescent de 16 ans faisant partie du réseau a reconnu, lors de l’enquête, qu’il a pris part à tous les actes criminels réalisés dans neuf quartiers de la ville, dont Andranobevava, Andava­mamba, Andohaniato, Ambo­hipo, Tsiadana, Namontana, Anosibe, Androndrakely et Isotry. Tous les quatre ont comparu devant le parquet lundi dernier et ont été mis sous les verrous dans la maison centrale d’Antanimora en attendant leur verdict.

Hajatiana Léonard