L’exploitation aurifère contestée de Vohilava refait parler d’elle. Un « militant des droits de l’homme » se trouve au centre d’une tourmente judiciaire.

Imbroglio. Les habitants de Vohilava, une localité sise dans le district de Mananjary, resteraient hostiles à un projet d’exploitation aurifère conduite par une société chinoise sur la rivière d’Itsaka. Des contestations qui auraient conduit à la « détention » d’un certain Raleva, un militant des droits humains dans cette partie de la région Vatovavy Fitovinany.

Dans des communiqués publiés cette semaine, le Centre de recherches et d’appui pour les alternatives de développement – océan Indien (CRAAD-OI), le Collectif pour la défense des terres malgaches (TANY), et Amnesty international ont dénoncé cette détention. Selon ces missives, Raleva serait membre du groupe Justice et paix et de l’antenne régionale de l’Observatoire indépendant des droits économiques sociaux et culturels à Mada­gascar (OIDESCM). Une entité coordonnée par le CRAAD-OI.

« Incarcéré dans la maison centrale de Mananjary » selon Amnesty international, Raleva serait accusé « d’usurpation de titre ». Il se serait fait passer pour le représentant du chef de district et du service des Mines auprès de la société d’extraction d’or. Ce que démentent les communiqués de presse où sa libération est revendiquée. « C’est un prisonnier d’opinion, car il est détenu uniquement en raison de ses activités, pourtant pacifiques, de défense des droits de l’homme », dénonce Amnesty international.

Selon les explications des communiqués de presse, le 27 septembre, une délégation composée « d’autorités locales » et des représentants de la société chinoise aurait annoncé au villageois « la reprise de ses activités d’exploitation aurifères, mais sans montrer ladite autorisation ». Le CRAAD-OI et TANY affirment que « l’exercice de son droit de vérifier cette allégation, en sollicitant de la délégation qu’elle produise les papiers administratifs relatifs à ladite autorisation, a valu à Raleva d’être séquestré(…) ».

Activités suspendues

Avant d’être transféré à la prison de Mananjary le 3 octobre, Raleva aurait été détenu « dans un domicile privé la nuit du 27 septembre, puis transféré le lendemain à Mananjary, où il a été en garde à vue pendant cinq jours ». Une forte contestation villageoise du projet d’exploitation aurifère de Vohilava, avait dépassé les frontières de la région Vatovavy Fitovinany, en août 2016. Alerté par les contestations à Vohilava, le ministère auprès de la Présidence chargée des Mines a dépêché une équipe sur place.

Après vérification, il s’est avéré que l’exploitant chinois n’avait pas de permis environnemental. Ce qui a confirmé « l’exploitation illégale » dénoncée par les villageois. L’équipe ministérielle a ainsi, apposé des scellés sur les machines de la société, pour signifier la suspension de ses activités. Il aurait été demandé à la société chinoise d’effectuer les démarches requises auprès de l’Office national de l’environnement (ONE).

Des abus déjà dénoncés

Durant les dénonciations de l’exploitation aurifère de Vohilava en 2016, le CRAAD-OI avait déjà publié un communiqué de presse, où il dénonçait les abus des exploitants et les risques environnementaux du projet. Installé dans la rivière d’Itsaka, sur environ 6 kilomètres, le projet entrainerait des risques écologiques, mais aussi sanitaires pour les riverains et les animaux d’élevage. « Ils ont installé leurs machines dans la rivière Itsaka, qui est d’une importance vitale pour l’approvisionnement en eau des neuf communes qu’elle traverse dans le district de Mananjary, en l’absence de source d’eau alternative pour les neuf communes », avait soutenu le CRAAD-OI en octobre 2016. Ceci, à cause surtout du taux mercure que les exploitants chinois utilisent pour trier l’or du sable et de la boue. « Les déchets sont reversés dans la rivière », affirme le communiqué. Y étaient également dénoncés, des « abus sexuels » perpetrés par les employés du projet sur les villageoises.

Garry Fabrice Ranaivoson