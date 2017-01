Du changement. Une des décisions majeures prises en conseil des ministres, hier, est la nomination d’un nouveau préfet de police d’Antana­narivo. Une fois la passation de fonction faite, ce sera le général Angelo Christian Ravelonarivo, qui occupera le bureau de la préfecture, à Tsimbazaza. Il aura compétence non seulement sur la capitale, mais aussi la région Analamanga.

Quelques détails indiquent que l’Exécutif n’a visiblement pas souhaité une grande révolution à la tête de la représentation étatique pour la capitale. À l’instar du colonel Robert Randria­manajarisoa, son prédécesseur, le nouveau préfet de police est aussi un officier des forces armées. Tous deux sont, du reste, administrateurs civils. Seulement, le nouvellement nommé est un officier général. Il est issu du cru de nomination de l’année 2016, pour le compte de la gendarmerie nationale.

Commandement

« Cette nomination est simplement motivée par une nécessité d’alternance. L’ancien préfet a fait son temps à la tête de la capitale », indique une source gouvernementale. Elle réfute, par ailleurs, toute éventualité d’une décision sanction contre le colonel Randria­manajarisoa. « Il sera incessamment nommé à un autre poste, soit à la Primature, soit au ministère de l’Intérieur », ajoute-t-elle. Désigné à la tête de la préfecture de police d’Antananarivo par le conseil des ministres, en début décembre 2014, l’officier supérieur à la fois administrateur civil aura donc passé un peu plus de deux ans à Tsimbazaza.

La source explique, par ailleurs, la décision de nommer un officier général comme une manière de « fluidifier la chaîne de commandement ». Les textes soulignent, toutefois, que le représentant de l’État, dans une collectivité, a autorité sur les forces de l’ordre dans sa mission de préserver l’ordre public. La source avisée explique, néanmoins, que la configuration du commandement de l’État-major mixte opérationnel de la région d’Antananarivo (EMMO-REG) nécessite cette nomination « particulière ».

Commandant du groupement Analamanga de la gendarmerie nationale, le colonel Zafisambatra Ravoavy dirige aussi les opérations de l’EMMO-REG. Il est même parfois qualifié de commandant de cette entité inter-armes par les profanes, et même certains membres du corps des forces de l’ordre. Dans la pratique, toutefois, c’est le commandant de la Circonscription inter-régionale de la gendarmerie nationale (CIRGN), en la personne du général Florens Rakotomahanina, qui conduit les forces de l’ordre dans les réunions de l’Organe mixte de conception (OMC), pour la région Analamanga.

L’OMC est, selon sa dimension nationale, régionale, ou de district, l’instance où se décident les dispositions et les stratégies concernant l’ordre public. « Certains de ceux aux commandes de l’EMMO sont de la même promotion que le nouveau préfet de police. Ça devrait faciliter la collaboration. Cela a déjà été le cas pour son prédécesseur », indique la source informée. Le fait que le général Rakoto­mahanina ait été nommé général de division durant l’année 2016, aurait alors, nécessité qu’un étoilé soit son interlocuteur au sein de l’organe déconcentré de l’État.

