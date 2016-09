Des enfants sacrifiés pour des revendications syndicales. Les membres de la plate forme des syndicats des enseignants, fonctionnaires et non fonctionnaires, menacent encore de perturber l’année scolaire dans les écoles publiques. « Nous n’irons pas prendre notre poste le 3 octobre, sauf si l’État réagit à nos requêtes », a lancé Arsène Ratolojanahary, un des syndicalistes à Ampefiloha,

hier. Ils envisagent même une année blanche pour la nouvelle année scolaire 2016-2017.

Ces syndicalistes revendiquent, entre autres, la hausse des indemnités pour les fonctionnaires, la hausse de la subvention des enseignants non fonctionnaires, l’augmentation des effectifs des recrutés, l’annulation du statut de contractuel.

« Les réponses données par l’État ne nous conviennent pas. Nous avons réclamé une indemnité de 500 000 ariary, mais l’État n’a accordé que 10 000 ariary, qui sera effective en 2017 », renchérit Arsène Ratolojanahary.

Ils ont entamé leur manifestation dans le parking du ministère de l’Éducation nationale, hier.

Miangaly Ralitera