Des parents d’élèves se sentent abusés par l’exigence de certaines écoles privées en cette rentrée scolaire. Les critiques se multiplient.

Payer le prix fort ! Les fournitures scolaires imposées par certaines écoles privées indignent des parents d’élèves. « L’éta­blissement scolaire où j’ai inscrit mon enfant, en petite section, exige dix rouleaux de papier toilette, vingt mouchoirs à jeter et un matelas, à part les fournitures scolaires qu’il doit utiliser durant toute l’année scolaire. Il devrait aussi porter une couche tous les jours ! Est-ce normal ? », s’interroge une mère de famille, hier.

Dans d’autres écoles, des parents doivent fournir deux ramettes de papier vélin pour chaque élève du préscolaire, si on en commande qu’une demi-ramette, pour le même niveau. On va jusqu’à demander des savons de toilette. Et pas n’importe lequel ! Il faudra un d’une très bonne qualité dont la marque a même été précisée. Pour d’autres établissements privés encore, ils procurent eux-mêmes les fournitures scolaires, les parents d’élèves doivent payer aux environs de 150 000 ariary, en contrepartie. Des responsables d’école privée indiquent la nécessité de ces fournitures pour l’hygiène et le bon éveil de l’enfant.

Critiques

Les parents se sentent, toutefois, abusés. Ils doivent dépenser au moins 100 000 ariary, rien que pour l’achat des fournitures scolaires. Les dépenses vont au dessus de 200 000 ariary, avec les droits d’inscription et les frais généraux.

Faute de moyens, des parents n’ont pas encore pu compléter les fournitures de leurs enfants, en ce début d’année scolaire. « Nous avons quatre enfants à scolariser, cette année. Au total, nous devrons dépenser 800 000 ariary pour les droits d’inscription, les frais généraux et les fournitures scolaires. Mais c’est impossible de trouver ça d’un coup. Même si nous avons déjà fait des épargnes, il manque encore des cahiers, des crayons de couleur, des feutres », confient Tiana Randriantsoa et sa femme, des parents qui ont acheté quelques cahiers dans une grande surface du centre-ville, hier.

Sur les réseaux sociaux, les critiques s’empilent. « C’est du pur abus ! Ils font quoi avec les frais généraux qu’on doit payer ? », lance une mère de famille. Un directeur national d’école privée qui a tenu à ne pas révéler son identité, est lui aussi choqué. « C’est exagéré de demander autant de rouleaux de papier toilette, plusieurs paquets de mouchoir à jeter, même s’il est vrai qu’un enfant peut faire ses besoins durant la classe », explique la source. Les directions nationales des écoles privées ne peuvent, toutefois, rien faire devant ce fait. « Nous ne pouvons pas intervenir dans les choix des parents et ceux des écoles. Nous recommandons juste aux parents de bien réfléchir, avant de faire l’inscription », exhortent-ils.

Miangaly Ralitera