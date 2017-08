75% des nouvelles recrues de l’armée concerneront la marine et la lutte contre les « dahalo ». La protection des mers et du litoral seront renforcés.

Du renfort. À entendre les explications du général Béni Xavier Rasolofonirina, ministre de la Défense nationale, la politique de défense et de sécurité compte s’orienter un peu plus vers la protection des côtes et du territoire maritime de Madagascar. L’armée devrait, également, être plus présente dans la lutte contre les « dahalo ».

En marge d’une réunion avec la délégation de congressistes américains, en visite, à Madagascar, hier, au ministère de la Défense nationale, l’officier général a soulevé qu’au sein de l’armée, « 75% des rengagements concerneront directement la marine nationale et la lutte contre les “dahalo” ». Concer­nant la marine en particulier, les nouveaux rengagés devraient venir renforcer les rangs des quelque trois-cents hommes déjà en poste.

Ce nombre largement insuffisant par rapport aux cinq mille kilomètres de côte de la Grande île et des milliers de kilomètres

carrés que constituent son territoire maritime et sa zone économique exclusive. « Nous avons tendance à oublier que Madagascar est une île. Nous avons eu tendance à nous concentrer sur l’intérieur de notre territoire, en délaissant la mer », a déclaré le ministre Rasolofonirina.

Efficience

La sécurisation des côtes et du territoire maritime de Madagascar, la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et les trafics illicites en tous genres qui transitent par la mer, ont été parmi les sujets de discussion entre le commandement des forces armées et la délégation d’élus américains, hier. L’opportunité d’un appui des États-Unis dans la mise en place de nouvelles bases navales dans la partie Sud de Madagascar, comme Morondava, Toliara et Tolagnaro, a été évoquée durant la réunion.

« En matière de sécurité marine, la partie Sud de Madagascar est encore, déserte », a expliqué un des officiers généraux présents, hier. L’appui technique et matériel des États-Unis, mais aussi, comme l’a souligné le ministre de la Défense nationale, dans le renforcement de l’efficience de la marine nationale, est aussi, à l’étude. Dans le cadre de la coopération militaire avec le pays à la bannière étoilée, des vedettes rapides ont étoffé la flotte malgache, en début d’année.

Dernièrement, la Chine, a fait don de deux patrouil­leurs. Des experts indiquent, toutefois, que la marine malgache en a besoin davantage pour faire valoir la souveraineté nationale sur son territoire maritime et annihiler la porosité de ses côtes. « Une efficience dans ce domaine aidera, d’autant plus, à résoudre les problèmes de la sécurité intérieure, à Madagascar », explique un expert.

En matière de vol de bovidés, par exemple, des thèses avancent que certains cheptels volés seraient embarqués clandestinement, sur des navires au large. « Le débarquement par la mer des éléments des forces de l’ordre permettrait, également, d’intercepter les “dahalo”, qui privilégient les cachettes dans les zones difficilement accessibles par voie terrestre », ajoute-t-il. Une marine efficiente, par ailleurs, devrait limiter les flux d’armes illicites qui renforcent le grand banditisme.

Garry Fabrice Ranaivoson