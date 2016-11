Antsirabe hébergera une réunion internationale. Les journalistes de la presse francophone s’y rencontreront pendant cinq jours.

C’est confirmé. Trois cent cinquante journalistes issus de 50 pays francophones, et évidemment des représentants de la presse malgache, rejoindront la capitale du Vakinankaratra, d’ici quelques jours, pour participer aux Assises de l’Union de la presse francophone (UPF) qui se tiendra du 20 au 24 novembre prochains.

Étant le premier responsable de la coordination de la tenue de ces assises, l’Office régional du tourisme du Vakinankaratra (ORTVa) vient de confirmer que tous les détails organisationnels pour l’accueil de ces journalistes sont bouclés. Préparé depuis quelques mois, l’Hôtel des Thermes servira donc de centre de conférence durant ces cinq journées de rencontre internationale, tandis que onze hôtels qui ont été sélectionnés à partir de critères de l’UPF sont choisis comme sites d’hébergement.

Atout touristique

Afin d’assurer la sécurité et l’harmonie dans la ville, une large collaboration entre l’Office régional du tourisme et les autorités locales est constituée, depuis les préparatifs jusqu’à la fin de l’Assise. En tant que hôte, la ville d’Antsirabe, et même la région Vakinankaratra toute entière, bénéficiera des retombées de la tenue de cette rencontre internationale. Tout ce qui concerne la région, comme l’histoire, la culture, l’économie et surtout le tourisme qui est le principal bénéficiaire de ces Assises, sera donc proposé aux participants à travers des séries de présentations et de visites.

« Nous allons faire tout notre possible pour donner une image positive et attrayante à notre région car ces journalistes seront nos ambassadeurs dans leurs pays respectifs », promet Rosette Andrianaivo, président du conseil d’administration de l’ORTVa.

« Après cet événement, nous espérons qu’Antsirabe deviendra une ville de conférence et le Vakinankaratra une véritable destination touristique », poursuit-elle.

Comme le principal rôle de l’ORTVa est de promouvoir les produits et les sites touristiques de la région, des stands de vente et d’expositions de ces produits seront, en particulier, installés à l’Hôtel des Thermes durant ces Assises de la presse francophone.

Angola Ny Avo