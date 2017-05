La douzième édition des Rencontres du Film Court a annoncé joyeusement le générique de la « fin » pour cette édition 2017 dans la soirée du samedi 29 avril à l’IFM Analakely.

Les « zébus d’or» des RFC ont été décernés, pour l’occasion, aux participants méritants de chaque catégorie de la compétition. Du 21 au 29 avril, ce grand laboratoire cinématographique malgache innove et cartonne. L’ouverture panafricaine singularise cette douzième édition dont le thème portait sur « l’histoire, un devoir de mémoire ». Les RFC sont désormais une passerelle entre les cinéastes africains pour une création plus riche et une mutualisation des compétences. Plusieurs réalisateurs et cinéastes africains ont participé dans chaque catégorie de la compétition fiction et documentaire. Quatre vingt douze films sont passés sous l’œil du jury composé de professionnels internationaux, des habitués des grands festivals similaires à RFC.

La compétition «hors champs », créé afin de reconnaître le courage et les efforts des réalisateurs, présente trois films malgaches et un film camerounais. C’est la jeune malgache Seheno Miarinjatovo Ranaivoarisoa qui a empoché la somme de 500 euros avec son film

« Trano bongo ». Cinq films figuraient dans la compétition documentaire, trois de Madagascar, un de Mali et un de Ghana. Le « zébu d’or » de cette catégorie a été décerné à la réalisatrice malienne Hawa Aliou N’Diaye avec son film « L’absence ».

Fiction

Dans la catégorie fiction panafricaine, l’Algérie, le Maroc et Madagascar ont présenté deux films chacun. Le Sénégal, le Togo, l’Afrique du Sud, la Guinée, et le Cameroun ont chacun présenté un film. « Je te promets », un film de l’Algérien Mohamed Yargui, a reçu le « zébu d’or » de cette catégorie. Le film « Dem Dem » de Pape Bouaname Lopy, Christophe Rolin et Marc Recchia du Sénégal a obtenu la mention spéciale du jury. Le prix de l’interprétation masculine a été attribué à l’Algérien Tarek Atrous dans le film « Un homme, deux théâtres». Le jury jeunes, quant à lui, a décerné le prix « hors champs » au réalisateur malgache Mickaël Dominique Rajaonarivony avec « Son film, mon job ». Le prix du documentaire panafricain a été attribué à « Them & us » de Laurence Agbetsise de Ghana et celui de la fiction panafricaine à « The storyteller » d’Alex Emanuel d’Afrique du Sud. Le « zébu d’or » du prix public sera décerné à Toliara le 2 juin à partir des votes du public par sms pendant un mois. L’équipe de RFC fera le déplacement et prévoit une programmation dans toutes les alliances françaises sur l’axe RN7.

Trente-huit invités de marque ont animé des ateliers sur les métiers du cinéma et de l’écriture. Des échanges et des conférences sur le paysage cinématographique en général ont eu lieu. Au total, trois cent cinquante films des cinq continents ont été projetés.

Ricky Ramanan