Une ribambelle de nominations pour une belle brochette de prestigieux prix. La 12e édition des Rencontres du Film Court promet de gâter les réalisateurs qui y concourent.

Quasiment l’équivalent des oscars américains pour les nombreux cinéastes en compétition dans le cadre de ces Rencontres du Film Court (RFC). Les fameux « Zébu d’or » suscitent toujours autant la convoitise de ces derniers. Cette année encore, pour la 12e édition du festival, ils ont redoublé d’effort et de créativité pour faire valoir leur talent ainsi que leur passion.

Depuis le début de la semaine, ils ont été nombreux à avoir émerveillé le public cinéphile et les festivaliers des RFC à travers leurs films courts, à travers la compétition hors-champs et la compétition officielle du festival. Laza, directeur des RFC,affiche sa fierté quant à la persévérance et la dévotion.

Les réalisateurs en font preuve, en particulier les réalisateurs nationaux. « Au sein des RFC, on prône la professionnalisation de ce métier des cinéastes nationaux. De même, il est important pour nous de mettre à contribution le public pour qu’il soit lui-même un acteur actif de cette renaissance du cinéma malgache. » souligne-t-il.

Une grande épopée dans les coulisses de la société contemporaine malgache, la compétition nationale se découvre ainsi. À l’occasion, six œuvres cinématographiques malgaches seront projetées à l’Institut Français de Madagascar (IFM) Analakely cette après-midi à partir de 14h.

Compétition

Concourant donc pour le « Zébu d’or prix du public », Fifaliana Nantenaina expose « Fako io », un film-court documentaire illustrant les vertus du recyclage artisanal. « 4 ans après » de Julie Anne Melville originaire de Toamasina relate les difficultés auxquelles font face les jeunes enseignants d’écoles primaires. Dans le genre documentaire, « Jeux d’enfants » de Jeannot Razafi­tsihadinoina est une ode à la débrouillardise et l’autosatisfaction en terme de loisir des enfants malgaches à l’ère du numérique où les jeux virtuels s’imposent. En face, « Jeu, garde espoir » de Dina Valisoa Ratsisetraniaina illustre une toute autre réalité, où une belle génération de geeks passionnés de jeux vidéos s’affirme au rythme de l’évolution des technologies modernes. Ils sont les deux seuls malgaches en compétition dans la catégorie fiction panafricaine.

D’un côté, « Louves » de Joanne Rakotoarisoa raconte la vie d’une adolescente de 14 ans, Nadia, ainsi que de ses péripéties dans une société autoritaire. De l’autre, « Toy ny vorona » de Oswald Rajaonarison relate le racisme et la discrimination entre blancs et noirs. Prochainement diffusés sur une chaîne privée de la Grande île, les films-courts seront jugés par le public qui votera par sms à partir du 1er mai. Il choisira celui qui mérite « Zébu d’or prix du public ». Le lauréat aura le privilège de partici au festival Off-Courts à Trouville en France.

Andry Patrick Rakotondrazaka