Une prestation artistique exceptionnelle, ainsi se définit le ciné-concert proposé par le festival les Rencontres du film-court au public cinéphile, à l’IFM samedi.

Inédit et enchanteur. C’est un rendez-vous unique en son genre durant lequel le public en a eu plein les mirettes, mais aussi les oreilles, que les Rencontres du film-court (RFC) ont présenté dans la soirée du samedi. La salle de spectacle de l’Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely a ainsi été le théâtre d’une expérience musicale et cinématographique d’exception, à l’occasion de ce ciné-concert transcendant du duo mozambicain Pedro Silva Pinto et Tiago Correia-Paulo. Invité de cette 12e édition des RFC, le duo qui représente le groupe 340 Millions, s’est plu à émouvoir, enivrer et envoûter le public venu nombreux pour assister à ce spectacle d’un genre nouveau. Intitulé « A million things », c’est une expérience audio-visuelle pleine d’énergie et de force que Pedro Silva Pinto et Tiago Correia-Paulo ont proposé durant près d’une heure, de quoi faire vibrer le tout IFM. C’est en toute modestie que le duo débarque sur scène, interprétant des compositions personnelles en hommage à cet ethnologue et cinéaste émérite qu’est Jean Rouch.

D’une manière acoustique ou en acapella, Pedro Silva Pinto et Tiago Correia-Paulo conjuguent avec brio une sélection d’images cinématographiques tournées par Jean Rouch, aux sublimes mélodies concoctées par leurs soins. À eux deux, les deux musiciens retranscrivent une véritable recherche musicale aboutissant à la création de ce ciné-concert.

Avec un français approximatif, mais parfaitement compréhensible par le public, ils se présentent d’une manière taquine avec déjà leur musique en fond.

Abstrait et captivant

Accompagnés tout juste d’une batterie, d’une boîte à rythme, d’un piano acoustique et d’une guitare électrique, le tout assisté par ordinateur, le duo envoûte son auditoire d’une manière captivante et abstraite à travers le temps et l’espace.

« Place à la musique et au spectacle ! », lancent-ils alors en entamant le concert. Entourés sur scène de leur multitude d’objets et d’instruments, ils proposent à l’image projetée une nouvelle narration musicale, entraînant ainsi le spectateur dans un récit immersif incarné, marquant le centenaire de la naissance de Jean Rouch. « Ce ciné-concert est une expérience artistique qui m’a vraiment marqué, je salue le talent de ces deux artistes, ainsi que leur créativité. C’est une nouvelle forme de narration cinématographique inédite que je me suis plu à vivre à travers leur prestation », confie le réalisateur Ludovic Randriamanantsoa. Principale­ment une ode à la culture africaine, le travail de Jean Rouch a été parfaitement mis en valeur par le duo, à travers ses rythmiques parfois ensorcelantes et harmonieuses en même temps. La 12e édition des RFC débute à peine et d’autres événements à venir promettent d’émerveiller encore plus les cinéphiles de la ville des Mille.

Andry Patrick Rakotondrazaka