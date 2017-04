Une opportunité à saisir. Fort de son succès en 2016, l’évènement Rencontres Africa se déroulera, cette année, dans plusieurs pays d’Afrique, en octobre. Elle sera déclinée en trois manifestations régionales. La tournée débutera à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 2 au 3 octobre et se poursuivra simultanément à Nairobi au Kenya, ou à Tunis en Tunisie, les jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017. Ce qui laisse une opportunité grandissante pour les entreprises africaines, surtout malgache, de conquérir le marché international. Une participation des entreprises malgaches est attendue.

« Cette rencontre riche en rendez-vous B2B permettra aux entreprises de développer leurs marchés, de trouver de nouveaux partenaires ou des financements. Cet évènement sera une meilleure occasion pour les sociétés malgaches de nouer des relations avec les

autres sociétés africaines et françaises », a expliqué Muriel Raveloson du groupe Agrinova, le facilitateur de l’évènement à Madagascar. L’objectif est de nouer des contacts entre entreprises françaises et africaines.

Ce forum économique verra une forte participation des entreprises françaises. Pour cette année, les thèmes débattus seront axés sur l’urbanisation et villes durables, la transformation énergétique en Afrique, la révolution digitale, le financement des entreprises, la formation, et le développement des industries agro-alimentaires.

Lova Rafidiarisoa