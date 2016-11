Les députés sont prêts à en découdre avec le gouvernement pour obtenir la totale mainmise sur les 200 millions ariary par district, l’octroi d’une voiture tout terrain par élu.

Pas de voiture 4×4, pas de Loi des Finances. La rencontre à Tsimbazaza entre le Premier ministre Olivier Mahafaly et son ministre des Finances et du budget Gervais Rakotoari­manana avec les députés était très tendue, hier. La réunion à huis-clos d’hier a été surtout marquée par une menace des députés sur le projet de loi de finance 2017. Selon une source parlementaire, « ils ont menacé de boycotter l’examen et le vote du budget de l’État pour l’année 2017 sans l’inscription de la voiture 4×4 pour les députés dans ce texte ».

Des députés avec un «ego totalement démesuré» attendaient de pied ferme cette rencontre à huis-clos. Ils n’en démordent pas sur les revendications d’avoir à leur disposition cette fameuse voiture tout-terrain. Pour eux, l’acquisition de cet avantage est un droit absolu. « C’est un outil de travail indispensable pour un élu dans l’exercice de ses fonctions. Les citoyens ne se rendent pas compte de l’état des routes dans certaines localités », a soutenu le député Jean Brunelle Razafindra­tsiahofa sur une chaine de télévision privée de la capitale.

Caprices

Une telle revendication coûterait au moins 15 milliards ariary aux contribuables et risque de

faire tâche d’huile dans les autres institutions de la République. Alors que de leur côté, les parlementaires souhaitent avoir un droit de franchise douanière sur les importations de véhicules que des partenaires étrangers offrent comme dons aux circonscriptions. Des revendications qui s’ajoutent à la longue liste des caprices formulés par nos élus.

Ils étaient prêts à en découdre avec les membres du gouvernement pour obtenir la totale mainmise sur le fonds octroyé aux Comités locaux de développement, l’octroi d’une voiture tout- terrain par élu, la franchise douanière accordée aux députés et l’assistant parlementaire.

Des attaques verbales, des menaces à peine voilées à l’encontre des membres du gouvernement sortaient des déclarations de quelques élus. L’ambiance était tendue à Tsimbazaza. Certains d’entre eux ont même poussé le Grand argentier à la démission. Aux yeux de quelques-uns d’entre eux, le ministre des Finances semble être le « facteur de blocage » de ce qu’ils appellent « la décentralisation ».

La procédure de déblocage des 200 millions d’ariary par district du Fonds local de développement ne plait pas aux députés. « C’est notre argent, c’est notre budget », aurait déclaré un parlementaire membre de la nouvelle plateforme politique pro-Rajaonarimam­pianina dénommée « Firaisankina ho an’ny fampandrosoana ny Tanindra­zana » (FFT). Certains d’entre eux ont même reclamé « un budget de 200 millions ariary par député et non plus par district ».

Selon une autre source gouvernementale, les parlementaires veulent avoir la mainmise totale sur ce fonds destiné aux Comités locaux de développement. « Nous ne voulons pas la présence des maires, des préfets, encore moins des sous-préfets ou chef de district dans le Comité local de développement. Ce fonds est un budget pour soutenir le programme d’un député. La décision quant à son utilisation nous revient », aurait revendiqué un autre parlementaire de cette plateforme. Certains même sont allés plus loin en insistant sur la suppression des procédures de passation de marché. « C’est nous qui connaissons les projets adaptés aux besoins de la population », aurait lancé un autre élu.

Face à cette revendication, le gouvernement semble inflexible. « C’est le Comité local du développement qui concocte le programme d’utilisation. L’orthodoxie financière doit être respectée », a déclaré le chef du gouvernement à l’issue de cette réunion à huis-clos.

Afin de faciliter les procédures, le ministère des Finances avait déjà annoncé certaines mesures plus souples pour le décaissement de ce fonds ainsi que la mise en place d’un guichet unique. « À l’heure actuelle, 78 districts ont déjà finalisé leurs programmes », a fait savoir Gervais Rakotoarimanana.

Lova Rafidiarisoa