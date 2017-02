Le chef de l’État affirme que le remaniement ne sera pas dans l’immédiat. Ce qui n’empêche pas les consultations de se poursuivre.

Réflexion . Un mot que Hery Rajao­narimampianina, prési- dent de la République, a utilisé, au sujet de l’éventualité d’un « remaniement » du gouvernement. C’était au cours d’une interview qu’il a accordée aux journalistes ayant fait partie de sa suite, à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 31 janvier.

Dans le cadre de ses « réflexions », le chef de l’État, en coulisse, « multiplie les consultations de ministrables », confie une source avisée. Des « entretiens d’embauche » que le locataire d’Iavoloha aurait tenu avec plusieurs personnalités politiques, depuis plusieurs semaines. Une information qui n’a pas échappé aux membres du gouvernement. Ce qui ont amené la plupart d’entre eux à s’employer pour que le moindre de leur performance soit mis sous les projecteurs de la presse.

Durant cet entretien avec la presse, en marge du sommet de l’Union africaine, le chef de l’État a écarté l’hypothèse d’une recomposition de l’équipe du Premier ministre Solonandrasana Olivier Mahafaly dans l’immédiat. Le président Rajaona­rimampianina n’a, cependant, pas fermé la porte à cette idée. Selon ses dires, une telle décision nécessite « réflexion » afin d’analyser la situation et l’opportunité de mettre en place « une structure performante pour gérer efficacement les fonds acquis lors de la Conférence des bailleurs et des investisseurs [en décembre 2016] ».

Comme à son habitude, Hery Rajaonarimampianina semble vouloir prendre du temps dans sa prise de décision et se plait à entretenir le flou et une certaine incertitude. Et plus l’opinion publique se fait pressante, plus le chef de l’État semble repousser l’échéance. Toutefois, un remaniement sera nécessaire, ne serait-ce que pour combler les sièges vides au sein du gouvernement.

Alternance

Questionné par les journalistes à ce sujet, le Premier ministre Mahafaly a répliqué qu’ils allaient trop vite en besogne. Lui non-plus n’écarte pourtant pas et fermement cette éventualité. « C’est une prérogative du président de la République. C’est à lui de voir l’opportunité ou non d’une telle décision. (…) Du reste, cela fait partie de l’alternance démocratique », a-t-il déclaré lors d’une interview à son bureau, à Anosy, mardi.

Il n’est pas à écarter que le bruit d’un remaniement est aussi une manière de mettre la pression sur les ministres afin qu’ils se démènent pour être performants. Si l’on s’en tient aux propos du président Rajaonarimam­pianina, à Addis-Abeba, « efficacité et performance », sont les critères recherchés afin de produire des résultats rapides. La longue réfle­xion que semble s’accorder le chef de l’État pourrait, par ailleurs, toucher les paramètres politiques à considérer.

Certains courants d’information parlent de plusieurs remplacements afin d’avoir un « gouvernement d’ouverture ». Une manière de ratisser large, surtout en vue de regrouper le plus de forces en vue des prochaines présidentielles. Le parti « Hery vaovao ho an’i Madaga­sikara » (HVM), revendique pourtant que tous les postes politiques soient attribués à leurs « fervents militants », à la rigueur qu’ils soient ouverts aux formations politiques ou personnalités qui ont prouvé leur soutien « indéfectible », au chef de l’État.

L’idée que les ministères clés restent attribués à des techniciens fait toujours son chemin. Certains veulent pousser le Premier ministre vers la sortie. La tendance va, pour l’heure, vers un maintien de Solonan­drasana Olivier Mahafaly à son poste. D’autant plus que les bailleurs de fonds ne voient pas d’un bon œil les fréquents « changements de gouvernement ».

Garry Fabrice Ranaivoson