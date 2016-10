L’église réformée a élu son nouveau secrétaire général, hier. Une élection qui semble clore définitivement l’ère Rasendrahasina et Ravalomanana.

Sans équivoque. Les membres du « mpiandraikitra foibe », de l’église réformée de Mada­gascar (FJKM), ont procédé à l’élection du secrétaire général de l’instance dirigeante de cette confession. Un scrutin qui a vu la victoire sans appel du pasteur Jonah Radimison.

Avec 83 voix en sa faveur, le pasteur Radimision qui, avant cette élection, dirigeait le département de l’église depuis 12 ans, surclasse largement, le pasteur Marinasy, secrétaire général sortant, qui n’a pu récolter que 11 voix des 98 votants. Les « mpiandraikitra foibe », de l’église protestante ont, visiblement, souhaité du changement à la gestation des affaires administratives de la paroisse. Une tendance qui s’est prononcée durant le synode national de la FJKM en, août dernier, à Antsirabe.

Lors de cette grande messe des responsables de la FJKM de toute l’île qui a vu les élections des membres du « Birao foibe », notamment, celle du président de l’église, les électeurs ont fait le choix du renouveau en élisant le pasteur Ammi Irako Andriamahazosoa, à la présidence. L’élection du 24 août, à Antsirabe, tourne une page de la FJKM qui a vu à sa présidence, depuis 12 ans, le pasteur Lala Rasendrahasina. Ce dernier s’étant abstenu de se porter candidat de la course à sa propre succession.

L’ancien homme fort de l’église réformé se disant « mal aimé », a expliqué, dans une interview, publiée le, 13 septembre, son abstention en déclarant : « C’était une décision de dernière minute. J’ai pris cette mesure après avoir vu l’élection des “Mpiandrai­kitra foibe”, dont deux sur trois sont de nouvelles têtes. (…) Je me suis rendu compte qu’il m’aurait été difficile de travailler avec des personnes dont la plupart, à ma connaissance, ne me portent pas dans leur cœur. Cela n’aurait engendré que des frustrations ».

Apolitique

Le résultat de l’élection d’hier, pourrait indiquer que les « mpiandraikitra foibe », n’ont pas dérogé à cette tendance de renouveau de la sphère dirigeante de la FJKM. Contacté au sujet du vote d’hier, le pasteur Andria­maha­zosoa a déclaré, « en tant que président de la FJKM, j’estime qu’il ne serait pas bon pour la vie de l’église d’aborder les détails de cette élection. Ce que je peux dire est que c’est le pasteur Jonah Radimison qui a été élu ».

Lors de son premier discours officiel, durant le culte qui a vu son installation à la présidence de la FJKM, au palais des sports, Maha­masina, le 26 septembre, le pasteur Andria­mahazosoa, a soutenu : « (…) je m’adresse aux tenants du pouvoir, mais aussi, à tous les politiciens en disant ceci, prenons garde de ne pas faire de l’église un instrument politique ». Pour certains observateurs, l’élection du secrétaire général de cette confession est le signe d’une volonté de concrétiser cette ligne tracée par son néo-président.

Ayant été à la tête du secrétariat général de l’église réformée, depuis 8 ans, le pasteur Marinasy, à l’instar du pasteur Rasendrahasina, est réputé faire partie des socles de l’influence de Marc Ravalomanana, ancien président de la République, au sein de la FJKM. L’élection d’un nouveau secrétaire général pourrait, alors, être vue comme une manière de sceller définitivement l’ère du duo Rasendrahasina-Ravalomanana, à la tête de cette confession.

Certaines indiscrétions indiquent, toutefois, que sentant le vent tourner, Marc Ravalomanana avait tenté de se trouver un nouveau favori à pousser à la tête de la FJKM lors du synode d’Antsirabe. Le pasteur Andriamahazosoa semble, toutefois, déterminé à ne pas déroger à sa doctrine apolitique. Confiné à un rôle temporaire de président du comité d’organisation du 50e anniversaire de l’église, l’ancien chef d’État n’en démord, toutefois, pas et surfe sur ce statut pour soigner son pédigrée politique.

Garry Fabrice Ranaivoson