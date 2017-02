Cette grande décision fait partie de celles prises par le Pape François à l’endroit de l’Église à Madagascar.

Bonne nouvelle pour les fidèles catholiques. Le Pape François a érigé hier le nouveau diocèse de Maintirano. Par la même occasion, il n’a pas cherché loin pour trouver le dirigeant de cette 22ème circonscription ecclésiastique de l’Église à Mada­gascar. Mgr Gustavo Bombin Espino, jusqu’à présent évêque de Tsiroanomandidy, est ainsi nommé premier évêque de Maintirano.

Cette décision du Saint Siège intervient au lendemain de la visite de son secrétaire d’État dans la Grande île. Le séjour du cardinal Petro Parolin entrait dans le cadre la célébration du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la Cité-État et la République de Madagascar. C’était aussi une occasion pour ce haut dignitaire de l’Église d’encourager les fidèles de la Grande île.

La création du diocèse de Maintirano est un signal fort du Vatican pour mettre fin à certaines rumeurs, selon lesquelles l’Église malgache est laissée aux oubliettes. Plusieurs cas de figure poussent l’opinion à aller dans ce sens, dont certainement l’absence de nom malgache parmi les princes de l’Église à chaque consistoire, et aussi l’absence de nomination de nouveaux évêques.

Depuis la disparition du cardinal Armand Gaétan Razafindratandra, les 10 millions de catholiques de la Grande île attendent avec impatience le nom du quatrième cardinal malgache. Alors que non loin de chez nous, l’Église mauricienne vient d’avoir le deuxième cardinal de son histoire.

Démembrements

Depuis son Pontificat, le Pape François n’a pas procédé à la nomination de nouveaux évêques. Pour combler un siège vacant, il s’est contenté d’y affecter un évêque en activité. Le diocèse de Farafangana, par exemple, attend toujours le sien depuis la nomination de Mgr Benjamin Ramaroson à la tête de l’Archidiocèse d’Antsiranana, en novembre 2013. Celui de Tsiroa­nomandidy s’ajoute ainsi à la liste. Le 11 avril 2015, Mgr Jean de Dieu Raoelison, jusqu’alors évêque auxiliaire d’Antananarivo, a été nommé à la tête de ce diocèse d’Am­ba­tondrazaka pour occuper le siège laissé vacant par Mgr Antoine Scopelliti.

En ce qui concerne le nouveau diocèse de Maintirano, il sera composé des démembrements des diocèses de Tsiroano­mandidy, Maha­janga et Morondava, avec les districts de Maintirano, Ambatomainty, Morafenobe, Antsalova et Besalampy. Il fait désormais partie des cinq diocèses qui composent l’archidiocèse d’Antananarivo.

Lova Rafidiarisoa