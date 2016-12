Un an après le problème financier rencontré par la Société Biblique de Mada­gascar ou Fikambanana Mampiely Baiboly eto Mada­gasikara (FMBM), qui a entraîné une cessation d’activité et le chômage technique de ses employés, le redressement s’opère petit à petit.

La FMBM aurait déjà commencé le remboursement de ses dettes envers les sociétés bibliques internationales, plus précisément, ses fournisseurs. Ses dettes sont évaluées à des milliards d’ariary. « La première tranche a été versée il y a un mois. Le paiement s’est succédé, depuis. Nous envisageons pouvoir liquider toutes ces dettes, d’ici un an », explique le pasteur Fabrice Rabenjarisolo, responsable au sein du FMBF, jeudi.

La FMBM a, d’autre part, repris ses activités depuis août honorant plusieurs commandes. Quelque quarante mille ouvrages bibliques seraient arrivés, depuis, et douze mille autres sont attendus, d’ici la fin de l’année. Ce retour à la normale est le fruit d’une collaboration avec la Société Biblique Mondiale.

Rapprochement

De nouvelles stratégies d’achats et de diffusion de Bibles ont été, par ailleurs, initiées. «Nous avons amélioré notre approche relationnelle. Nous essayons de nous rapprocher des Églises. Soit par des descentes, soit par des conversations téléphoniques, en travaillant avec des bénévoles», enchaîne le pasteur Fabrice Rabenjarisolo. Cet effort a permis la croissance des commandes, depuis août, selon l’affirmation de ce responsable de la FMBM.

Toutefois, le FMBF ne projette pas de reprendre les quarante-deux employés qu’il a dû mettre au chômage technique. « L’objectif de la FMBM n’est pas d’atteindre des chiffres, mais plutôt, la possibilité de diffuser », termine cette source.

Miangaly Ralitera