L’ouverture de l’« American Week », à l’hôtel de ville Analakely s’est déroulée en l’absence des principales autorités étatiques.

Réponse. Pour marquer le 150e anniversaire des relations diplomatiques entre Madagascar et les États-Unis, l’ambassade américaine a organisé l’« American Week ». Un évènement qui se déroule depuis hier et ce jour, à l’hôtel de ville Analakely.

Les principales autorités étatiques ont pourtant été absentes à la cérémonie d’ouverture de l’événement diplomatique, hier matin. Le gouvernement a été représenté par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le Sénat par Roger Kolo, vice-président et le sénateur Pierrot Rajaona­rivelo, ancien ambassadeur de Madagascar aux États-Unis. De prime abord, il n’y a pas eu de représentant de l’Assemblée nationale. Des collègues ont indiqué la présence d’un conseiller du président de la République.

« Tous les chefs d’institution et le gouvernement ont été invités», a indiqué un membre de l’équipe de la représentation diplomatique américaine. « Le gouvernement n’a pas pu être présent, car un conseil du gouvernement se tenait au même moment durant lequel nous avons préparé le dialogue politique avec l’Union européenne [qui se tiendra à Antsira­nana, en fin de semaine] », avance une source gouvernementale contactée.

Une source diplomatique locale affirme, néanmoins, sans ambages que « le scénario d’hier est la réponse de l’État aux intrusions américaines dans l’affaire Claudine Razaimamonjy». Il y a quelques jours, à l’instar de son homologue français, l’ambassadeur américain a réagi à l’évacuation sanitaire controversée de la prévenue. Le diplomate a fait part de son « souhait » d’un retour au pays de l’accusée pour corruption et détournement de deniers publics, afin de se soumettre à la justice.

Brouille

Cette sortie a déchaîné l’ire du pouvoir qui y voit une « ingérence et atteinte à la souveraineté nationale ». Le retour de l’accusée ayant été effectif, samedi, Béatrice Atallah, ministre des Affaires étrangères, a qualifié de « ridicules » les réactions des diplomates suite à son départ. Face au tollé causé par sa réaction, Robert Yamate a visiblement voulu tempérer la situation hier.

Sur la question concernant l’absence remarquée des tenants du pouvoir, l’ambassadeur a préféré mettre l’accent sur l’évènement qui devra marquer l’« excellence » des relations entre Madagas­car et les États-Unis. « Il y a eu un représentant du gouvernement, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères était là », a-t-il ajouté.

Sur l’affaire Razaima­monjy, le diplomate a déclaré : « J’avais dit qu’il s’agissait d’une affaire judiciaire en cours, et qu’il serait bien qu’elle revienne pour que la procédure puisse se poursuivre. Je suis ravi d’apprendre son retour (…) laissons la justice suivre son cours jusqu’à son terme (…) ne lui donnons pas de teinte politique, ni d’ingérence ».

Une intention d’apaiser cette brouille diplomatique a aussi été perçue dans le discours de l’ambassadeur Yamate. Exit donc les sujets tels que la gouvernance ou l’État de droit, au profit des points forts des actions américaines. « Les relations entre nos deux pays sont excellentes. Nous soutenons le pouvoir et sommes toujours prêts à travailler avec lui pour le développement de la population », a-t-il déclaré devant les journalistes.

Outre la brouille diplomatique du moment, le choix d’organiser l’évènement à l’hôtel de ville d’Anta­nanarivo aurait aussi refroidi un peu plus les tenants du pouvoir, étant donné la tension entre l’État central et les dirigeants de la capitale. « C’est comme valoriser une collectivité au détriment de l’État », ajoute la source contactée. « Nous avons cherché d’autres endroits, mais aucun n’a été disponible. La question du lieu ne devrait pas être un motif de division », a expliqué l’ambassadeur américain.

Garry Fabrice Ranaivoson