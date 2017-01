Deux hautes personnalités se succéderont à Madagascar cette semaine. Le Président turc et le secrétaire d’État du Vatican sont attendus les 24 et 26 janvier.

Chargée. Sur le plan diplomatique, la semaine s’annonce particulièrement riche avec une visite d’État de Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, et une visite officielle du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican.

Après une fin d’année 2016 ponctuée par la tenue du sommet de la Franco­phonie et la conférence des bailleurs de fonds et des investisseurs, avec ces deux visites de haut niveau, l’année 2017 semble partir sur de bonnes bases sur le plan des relations internationales de Madagascar. Ce sera le président Erdogan qui ouvrira le bal. Prévu débarquer en terre malgache dans la soirée de mardi, il effectuera un sprint diplomatique durant la journée du mercredi 25 janvier.

Recep Tayyip Erdogan commencera sa journée dans la Grande île par un tête-à-tête avec Hery Rajaonari­mampianina, président de la République, au palais d’État d’Iavoloha, suivi d’une séance de travail durant laquelle les parties malgache et turque procèderont à la signature d’un certain nombre d’accords de coopération bilatérale, « dont les versions finales sont encore en cours de discussion » selon Béatrice Atallah, ministre des Affaires étrangères, lors d’un entretien téléphonique, hier.

Le tourisme, le transport aérien, ou encore l’industrie entre autres, devraient être les secteurs concernés par ces accords. Le président turc « souhaiterait », du reste, tenir un discours devant le Parlement. Une requête dont la concrétisation pourrait dépendre du déroulement de la journée du 25 janvier, dont le point d’orgue serait le forum économique malgacho-turc, prévu se tenir dans l’après-midi de mercredi.

Coïncidence

Le Chef d’État turc est prévu quitter la Grande île dans la nuit du 25 janvier. Le protocole diplomatique malgache n’aura pas le temps de souffler, car dès le lendemain, dans la soirée du jeudi 26 janvier, débarquera à l’aéroport d’Ivato, le cardinal Pietro Parolin. Selon les explications de la ministre Atallah, les cinq jours que le numéro 2 du Vatican passeront à Mada­gascar seront « ultra-chargés ».

Le point d’orgue du séjour de ce haut responsable du Vatican dans la Grande île sera une grand-messe qui se tiendra, au stade de Mahamasina, le 29 janvier. Un rendez-vous pour célé­brer en grande pompe les 50 ans de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et Madagascar. Avant, le cardinal Parolin ne dérogera pas aux rencontres avec les deux chefs de l’Exécutif, durant la journée du 27 janvier.

Une rencontre avec les évêques malgaches est également prévue le samedi 28 janvier, à Ambatoroka, où il en profitera pour visiter l’Institut catholique de Madagascar (ICM). « Durant tout son séjour, ce sera le cardinal Parolin qui célèbrera la messe matinale, à la nonciature, à Ivandry », indique la chef de la diplomatie malgache. Avant son départ le 31 janvier, le secrétaire d’État du Vatican se rendra à Andralanitra, pour rendre visite aux démunis hébergés dans le centre créé par le père Pedro Opeka.

Questionné sur l’éventualité d’un conflit d’intérêts « religieux », dans la proximité des deux offensives diplomatiques, Béatrice Atallah avance « une coïncidence du calendrier ». Des

observateurs internationaux voient en la politique du président Erdogan une volonté de mettre en avant, voire appliquer certains préceptes de la religion musulmane.

« La proximité des deux visites est une pure coïncidence. L’invitation adressée au Saint-Siège, pour célébrer le 50e anniversaire de nos relations diplomatiques, a été formulée par le président de la République lors de sa visite au Vatican, en 2014. Pour le Chef d’État turc, l’invitation à venir à Mada­gascar a été faite en 2015. Le hasard du calendrier a fait que les dates de disponibilité des deux personnalités sont tombées dans la même semaine », explique le chef de la diplomatie malgache.

Garry Fabrice Ranaivoson