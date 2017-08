La coopération entre la Turquie et Madagascar s’intensifie. Le secteur de l’agri­culture malgache se trouve dans la ligne de mire du gouvernement turc.

L’agriculture en pole position. Hier, une délégation constituée par des représentants du ministère de l’Alimen­tation, de l’agriculture et de l’élevage de la République de Turquie a effectué plusieurs visites, notamment auprès du ministère de l’Agriculture et de l’élevage, de la pêche ainsi qu’auprès du ministère des Affaires étrangères (MAE). « Nous sommes venus pour prospecter sur les possibles coopérations, surtout dans le domaine de l’agriculture et de la pêche. J’espère raffermir la coopération dans ces secteurs entre les deux pays, des secteurs d’activités auxquels les Turcs sont performants. Ainsi, notre délégation a effectué des séries de visites auprès du ministère de l’Agriculture, de la pêche et le ministère des Affaires étrangères », a confié Ramazan Koçak, du ministère de l’Alimentation, de l’agriculture et de l’élevage turc, en marge de leur visite d’hier.

Les discussions ont été axées sur la coopération future dans le domaine de l’agriculture entre les deux pays. « Le développement de Madagascar est tributaire de l’agriculture et de l’élevage, des domaines auxquels les Turcs excèllent. la Grande île possède des milliers d’hectares de terres arables », a indiqué Bary Emmanuël Rafatrolaza, secrétaire d’État en charge de la coopération et développement auprès du MAE, au cours de la visite de la délégation turque hier.

Autres interventions

D’autre part, cette coopération portera également sur la mécanisation agricole, ainsi que sur l’appui dans le domaine des espèces ruminantes du côté élevage, d’après nos sources.

Outre la filière agricole, le secteur pêche, l’aquaculture et la pisciculture figurent également dans le viseur du gouvernement turc. « Mada­gascar présente les potentialités nécessaires dont des kilomètres de tannes propices pour l’aquaculture de crevettes », a précisé Bary Emmanuël Rafatrolaza. À Madagascar, on estime à environ 15 000ha de surfaces brutes aménageables pour la culture crevettière sur la côte Ouest de la Grande île, selon les derniers chiffres.

D’après les informations recueillies, la formation d’agents de surveillance de pêche figure aussi dans les prévisions. « Après cette première visite, la signature de deux grands accords de coopération est prévue », a informé Ramazan Koçak. Notons que cette visite fait suite à la rencontre entre le président turc et le chef d’État malgache en janvier.

Par Soa-Mihanta Andriamanantena