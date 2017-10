Recruter des personnes en situation de handicap (PSH). Beaucoup d’entreprises ne sont pas encore prêtes à en faire malgré la qualité de formation qu’on leur offre. La plupart d’entre elles hésitent sur l’aptitude de ces personnes et manquent également de matériels nécessaires pour pouvoir recevoir les PSH « Ce n’est pas l’handicap qui est un obstacle pour les personnes dans cette situation car lorsqu’on leur donne des formations, on les considère comme des personnes normales. Ce qui rend difficile le rejet de la société et surtout des entreprises. Ces dernières ne sont pas prêtes à recruter les personnes en situation de handicap », explique Lila Ratsifandrihamanana, directeur de Christoffel Blindenmission (CBM), hier lors de la remise dl’attestations des jeunes en situation de handicap dans le cadre du projet Mihary, au centre de formation professionnelle des personnes en situation de handicap.

En fait, dix-sept jeunes PSH qui se sont spécialisés dans le domaine de l’énergie solaire vont entrer dans le monde du travail malgré ce souci. « Nous avons suivi les formations mais nous devons encore attendre la création d’entreprises qui travaillent pour l’énergie solaire, notamment, celles qui produisent des panneaux solaires », affirme Freda Rakotonirina, parmi les sortants du projet Mihary.

Pourtant, les formateurs leur ont conseillé de créer leur propre emploi et de devenir des entrepreneurs. « Ces jeunes chercheront du travail comme toute personne normale mais nous les avons ,entre autres,formés à créer leur propre emploi », affirme Mahandri­manana Andrianainarivelo, coordinateur du projet Mihary. De plus, il y a le manque d’infrastructures et de matériels nécessaires pour la prise en charge des PSH. Le ministère de l’Emploi et de l’enseignement technique et de la formation professionnelle agit, de son côté, dans la mise en place de différents centres de formation. « Nous avons mis en place des centres à Mahajanga, à Toliara et dans la région de Sava. Nous essayons aussi de travailler étroitement avec les groupements de centres de formation », affirme Marson Rehriman­dimby, directeur du cabinet du ministère de l’Emploi, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

