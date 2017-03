Une délégation gouvernementale se trouve dans les régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo-Atsinanana pour sensibiliser sur les vindictes populaires.

Croisade. Une délégation gouvernementale, depuis hier et jusqu’à samedi, est en tournée dans les régions Atsimo-Atsinanana et Vatovavy-Fitovinany. Des événements comme la journée mondiale de l’eau, ou encore, des séries d’inaugurations sont au programme et qui sont l’occasion parfaite pour « Affirmer la présence de l’État et son autorité et éteindre les élans de vindictes populaires ».

Des villes et localités de ces régions sises dans le Sud-Est de Madagascar, comme Farafangana, Mananjary et Vaingadrano, ont défrayé la chronique à la fin de l’année dernière et en début de celle-ci, pour des cas de vindictes populaires ou de tentatives de lynchage. Des scènes de vengeance populaire qui ont fortement entamé l’autorité de l’État et pour certains, ont conduit à la mort d’éléments des forces de l’ordre ou de saccage de brigades.

De prime abord, la composition de la délégation n’est pas un hasard. Outre les ministres concernés par les inaugurations, l’équipe conduite par Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, compte dans ses rangs Charles Andriamiseza, ministre de la Justice, du contrôleur général de police Jean-Jacques Andrianisa, ministre de la Sécurité publique, et du général Didier Gérard Paza, secrétaire d’État chargé de la gendarmerie nationale.

De passage dans le district de Farafangana, par exemple, l’équipe de l’Exécutif a « réaffirmé », l’existence du « dinan’ny fandriampahalemana sy ny fihavanana ». Un pacte communautaire qui figure parmi les « dix-huit », homologués par le ministère de la Justice, dans tout Madagascar. Cette localité a été tristement célèbre, en début d’année, pour avoir été le théâtre d’une tentative de lynchage d’un violeur et assassin présumé d’une jeune fille, par des villageois.

Rassurer

Un événement qui a placé la gendarmerie locale en état de siège. « Il y a deux choses que nous devons préserver dans la société : le respect mutuel et le respect de la loi. (…) Il est nécessaire que les “dinam-paritra” soient conformes avec la loi », a déclaré le chef du gouvernement.

Dans une interview, en février, le locataire de Maha­zo­arivo a indiqué qu’une des solutions pour mettre fin à la vague de vindictes populaires est d’affirmer à la population la présence et l’autorité de l’État, « de les rassurer ». Une thèse que l’équipe gouvernementale semble vouloir appliquer durant cette tournée dans le Sud-Est. « Telle est la raison de notre visite, aujourd’hui, pour rompre la distance entre la population et l’État et vous garantir que l’État est toujours à vos côtés », a ajouté le Premier ministre, hier.

Lors d’une conférence de presse, hier, à Ambohipo, Maharavo Ratolojanahary, administrateur civil et chef de file du « Dinika ho an’ny fanavotam-pirenana » (DFP), a soutenu que « la solution aux vindictes populaires est que les dépositaires du pouvoir de police administrative prennent leurs responsabilités et fassent leur travail ». À lui d’ajouter que le ministère de l’Intérieur et les représentants sont les détenteurs de ce pouvoir. Au programme du périple gouvernemental dans les régions Antsimo-Antsinana et Vatovavy-Fitovinany, figurent justement des réunions avec les représentants de l’État.

Ces derniers qui semblent « amorphes », face aux séries de lynchages, préférant laisser seuls au front, les forces de l’ordre. Dans le district de Vangaindrano, hier, la confiance en la justice a été évoquée. « Nous ne sommes pas des assassins. Seulement, nous ne voulons plus être tués impunément et souhaitons que la loi soit, réellement, appliquée. Qu’une personne coupable soit vraiment punie », a déclaré le député Constance Razafimily. Toujours dans l’objectif de rassurer, le chef du gouvernement a répliqué que

« Nul ne bénéficie d’impunité. La loi et les peines y afférentes seront appliquées contre les délinquants ».

