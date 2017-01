Les autorités locales ont dû prendre en main l’organisation de la remise en circulation des bacs reliant le district de Mitsinjo et Mahajanga pour éviter l’isolement.

Les habitants du district de Mitsinjo, comprenant les communes de Katsepy et de Namakia et tant d’autres ont de nouveau de la difficulté à arriver jusqu’à Mahajanga depuis quelques temps. Mis en carénage, les deux bacs opérant dans la région, le bac Boeny et le bac Madaba en l’occurrence, ont cessé leurs activités depuis décembre.

Les teufs-teufs et les canots ainsi que les vedettes rapides ont dû prendre le relais.

Or, ces moyens de transports ne sont pas assez sécurisés. Samedi, huit zébus convoyés à l’aide d’une pirogue sont morts noyés. L’embarcation a coulé face au poids du bétail.

C’est ainsi que le chef de district de Mitsinjo, le chef de région Boeny et le directeur de l’Autorité portuaire, maritime et fluviale, à Mahajanga ont décidé d’organiser le trafic maritime jusqu’en mars.

Il a donc été décidé la reprise des activités des deux bacs qui travailleront en alternance suivant un programme défini. Ainsi, le bac Madaba est actif depuis hier matin et jusqu’au 15 février prochain. Le bac Boeny prendra le relais jusqu’au 15 mars, mais avec une fréquence réduite à deux fois par semaine. Les jours ne sont pas encore fixés mais les responsables penchent pour mercredi et samedi.

Des dispositions nécessaires pour ne pas pénaliser les usagers et la population de la région qui comptent essentiellement sur ces bacs pour relier ces localités. Des faits récurrents qui pénalisent la vie des usagers. Le bac Boeny a déjà cessé de travailler pendant 5 mois depuis le mois de décembre 2015 jusqu’en avril dernier, suite à la rampe qui a coulé en mer. C’est pourtant celui qui a la plus grande capacité de transport pouvant prendre 50 tonnes dont 116 passagers assis contre 375 passagers debout. Onze petites voitures, deux camions de 15 tonnes et un camion de 20 tonnes y peuvent être également transportés. Le bac Madaba, pour sa part, peut supporter deux à trois camions et environ une centaine de passagers.

Vero Andrianarisoa