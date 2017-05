Faisant partie des 29 Alliances françaises dans toute l’Île, celle d’Antsiranana a joué un rôle essentiel dans la ville. Elle compte actuellement près de 4 000 adhérents.

Un jubilé. Du 17 au 20 mai, l’Alliance française d’Antsiranana (AFA) fête ses cinquante ans d’existence par des festivités qui animeront la ville entière. Ouverte en 1967, elle joue un rôle essentiel dans la vie culturelle et académique de la ville, formant chaque année des milliers d’Antsiranais au français, et soutenant les artistes locaux. Elle fut la troisième Alliance française à être créée à Madagascar. Grâce au soutien et à la confiance de la population locale, l’Alliance française de Diego-Suarez, appellation de l’époque, est aujourd’hui l’une des plus importantes de la Grande île.

Afin de célébrer ses noces d’or, les festivités qui seront programmées mettront à l’honneur la culture traditionnelle du Nord de Madagascar.

Tout débutera par une kermesse pour les enfants et des animations culturelles pour les grands. La cérémonie officielle d’ouverture des festivités se tiendra dans la salle de spectacle de l’AFA.

Lors de la deuxième journée, la célébration se déplacera devant le bureau du fokontany Lazaret où se dérouleront un bal-poussière, spectacle nocturne en plein air, et de la musique et des danses traditionnelles telles que le salegy, le goma, le trotrobe, du vako-drazana et le diam-boay.

Bal-poussière

Des courts-métrages malgaches et français seront également projetés et du théâtre slam sera joué.

En outre, l’AFA offrira un moment culturel fort au plus grand nombre en conjuguant la tradition et le moderne. Ainsi, elle rééditera le bal traditionnel, une démonstration de morengy, de la musique en live et un défilé de mode par Lolie Pop’s & Sameva.

En sa qualité de monument historique ayant abrité le marché couvert d’Antsiranana pendant plus de 70 ans, le bâtiment de l’AFA redeviendra le Bazar Be, le temps d’une journée.

Les foulées antsiranaises, parade des 50 ans de l’Alliance, au départ du centre culturel Troupe de Choc à Soafeno et en direction de l’Alliance Française à la Place Kabary, suivies d’un grand spectacle donné par Jaojoby Eusèbe, clôtureront les festivités du 50e anniversaire de l’Alliance française d’Antsiranana.

Raheriniaina