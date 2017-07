Les actions des projets de développement des cinq districts attendent beaucoup de cette édition.

Résorber l’incapacité des paysans de la région Sofia à assurer leurs besoins alimentaires, notamment pendant les cinq mois de période de soudure. C’est l’idéal des projets de développement. C’est aussi l’objectif de la prochaine foire Ankolagny, qui en est à sa cinquième édition. Anko­lagny, qui est emprunté à un terme local utilisé en appellation d’un instrument pour épauler les bagages, se tiendra à Mandritsara, du 11 au 13 août. L’occasion surtout de montrer et de vendre les résultats des appuis de Prospérer aux activités génératrices de revenu ou AGR.

En effet, le programme de Soutien aux pôles de micro-entreprises et aux économies régionales (Prospérer) du ministère de l’Agriculture et de l’élevage a soutenu, depuis 2008, près de cinq mille micro-entreprises rurales sur les quinze mille recensées dans toute la région Sofia.

Des appuis, notamment techniques, financiers et matériels. « Prospérer contribue dans l’amélioration des activités au­tres que l’agriculture et l’élevage au moyen desquels, les paysans en font déjà leur travail. Nous soutenons spécialement les activités génératrices de revenu ou AGR », précise Redeck Rafara­lahy, coordonnateur du Prospérer Sofia, lors de la présentation de la foire régionale, au ministère de l’Agriculture et de l’élevage à Anosy, hier.

« Le miel de Befandriana, les oignons de Mampikony, l’huile d’arachide de Port-Bergé et le black eyes, entre autres, seront exposés aux opérateurs économiques, aux fournisseurs de services public et privé d’appuis techniques, ainsi qu’aux autres visiteurs », a fait savoir le coordonnateur.

Résultats insuffisants

La région est riche de 8500 ha de surface de manioc, 2000 ha pour le black eyes et 15000 ha pour le maïs. « L’objectif est de créer une plate-forme pour faire rencontrer les organisations de producteurs et les différents opérateurs de marché face aux potentialités », précise encore l’interlocuteur. Ce dernier affirme, en outre, qu’une famille moyenne est, désormais, capable de gagner près de 500 000 ariary par mois en transformant des fruits en confiture, en produisant du miel ou encore en élevant des poulets. Les interventions futures doivent être réajustées en fonction du dynamisme de cette foire régionale qui se déroulera à 200 kilomètres d’Antsohihy, soit à une journée du chef-lieu de région de la Sofia, car seul le black eyes arrive encore à s’exporter au-delà des frontières.

Une édition qui tend à infléchir la tendance révélé par les résultats d’un rapport d’analyse de cette région du Nord-Ouest qui indique qu’une dizaine de projets-programmes, opère ou a opéré dans les cinq districts mais que les résultats ne sont pas toujours satisfaisants.

« 85% des paysans font toujours face à l’insuffisance de matériel agricole, la réduction du cheptel à cause de l’insécurité, aux dégradations des parcelles cultivées, l’endettement et les faire- valoir indirects et surtout au degré d’enclavement et les difficultés de communication », constate le rapport.

Mirana Ihariliva