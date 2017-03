Une délégation onusienne s’est rendue à Sambava et Antalaha, hier pour évaluer les besoins en urgence et en réhabilitation, afin de mieux coordonner les actions.

Des respon­sables du Système des Nations Unies (SYNU), ont rejoint la région Sava, hier. Conduite par Violet Kakyomya, coordonnateur résidente du SYNU, cette délégation composée, entre autres, des représentants résidents du Programme alimentaire mondial (PAM), et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), est à Sambava et Antalaha pour constater et évaluer les dégâts du cyclone Enawo.

« Ce type de déplacement est important car c’est l’occasion pour le Système des Nations Unies de voir comment mieux appuyer les populations et les autorités locales à mener les actions d’urgence et de réhabilitation », a déclaré la représentante résidente du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), à son arrivée, à Sambava, hier, en début d’après-midi, rapporte la communication partagée par le SYNU.

La missive ajoute que la délégation a effectué un survol aérien de la région et fait état « d’importants dégâts et pertes, notamment, à Maroan­tsetra ». « La mobilisation d’une équipe internationale des Nations Unies pour l’aide à la coordination en cas d’urgence vise, en particulier, à soutenir les efforts du gouvernement dans la coordination des opérations d’urgence, les évaluations multisectorielles, l’identification des priorités humanitaires, la gestion de l’information, ainsi que, le soutien dans la coordination de l’aide internationale », ajoute la communication du SYNU.

Urgence

Si l’on s’en tient aux propos rapportés par Violet Kakyomya et à la teneur de la missive publiée, hier, le Système des Nations-Unies semble se préparer à

répondre à un appel à l’aide internationale lancé par Mada­gascar. Lors d’une déclaration, mercredi, Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, a, en effet, indiqué que l’État songe à faire « une déclaration d’urgence ». Un appel officiel à la solidarité internationale qui devrait se faire par le biais d’un décret pris en conseil des ministres.

Un tel acte n’a, cependant, pas été au programme de la réunion hebdomadaire de l’Exécutif, hier, au palais d’État d’Iavoloha, si l’on s’en tient au communiqué de presse diffusé par les services de communication de la présidence de la République. Dans sa déclaration de mercredi, le chef du gouvernement a indiqué que « lorsque les conditions météorologiques le permettront », un survol des régions du Nord-Est et une descente sur terrain sera organisée pour évaluer les dégâts et voir l’opportunité d’un appel à l’aide internationale, par rapport aux moyens déjà à disposition.

« La météo est encore, critique et les routes sont impraticables mais, lorsque les conditions le permettront, j’irais au chevet des sinistrés d’Antalaha et de la région Sava », a déclaré Hery Rajaonari­mam­pianina, président de la République, hier, lors d’une descente à Soavina-Atsimondrano. La délégation onusienne a, pourtant, fait le trajet Antana­narivo-Sambava, en avion, puis pris la route pour Antalaha.

Lors d’une conversation téléphonique, dans la soirée de mercredi, Thierry Venty, secrétaire exécutif du BNGRC a, pourtant, soutenu que d’après les informations émanant des régions les plus touchées par le cyclone Enawo, « la déclaration d’urgence est inévitable ». Un appel officiel à la solidarité internationale sera, toutefois, nécessaire pour que les partenaires puissent déployer les aides d’urgence et de réhabilitation extérieures, étant donné que « l’humanitaire est, aussi, un domaine de souveraineté », explique une source diplomatique.

Les tenants du pouvoir, en toute vraisemblance, veulent constater les faits sur terrain avant toute décision. Ils ne veulent, probablement, pas y aller les mains vides. Un déplacement présidentiel accompagné d’une forte délégation gouvernementale est annoncé dans le Nord-Est, aujourd’hui. Le temps presse, néanmoins.

Garry Fabrice Ranaivoson