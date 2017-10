Crime odieux à Antsira­sira Maintirano. Dans l’après-midi d’avant-hier aux alentours de 16 heures, l’opérateur économique Tiandraza Franco Danys, ancien directeur de cabinet auprès de la région Melaky, a été froidement assassiné. Ce jeune chef de famille de trente-cinq ans a succombé à des coups de hache dont les plus mortels ont été assénés sur sa tête. Agonisant lors de son évacuation vers l’hôpital, il a rendu l’âme en chemin.

Propriétaire de salines et d’une entreprise de production de sel de mer qui approvisionne Maintirano et Mahajanga, le défunt a vu son investissement fructifier après qu’il ait suivi des études en économie et en théologie musulmane en Egypte, Arabie Saoudite et France. Ses proches et amis privilégient la thèse d’un règlement de compte. Le crime a été perpétré à Antsirasira.

Accompagné de quelques amis, le trentenaire allait se rendre à ses salines lorsqu’il a été la proie de l’escouade de tueurs. Ses compagnons n’ont par réussi à tenir tête aux assaillants.

Les funérailles de Tiandraza Franco Danys se sont déroulées à Maintirano dans la matinée d’hier.

Andry Manase