L’insé­curité alimentaire dans la Région Androy s’est encore dégradée durant les trois derniers mois. Un atelier a été dressé en vue d’accroitre durablement la productivité.

Situation alarmante dans le Sud. D’après le rapport du système d’information sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité dans les régions Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsina­nana, Androy et Anosy (SISAV), publié récemment, « les stratégies de survie les plus précaires révélateurs de difficulté alimentaire sont toujours adoptées. L’existence de la consommation d’aliments de disette et de cactus rouge, l’augmentation des mouvements de migration vers d’autres communes voire d’autres régions, et la vente d’ustensiles de cuisine et d’effets personnels, au mois de juillet, alors que les récoltes de grande saison sont entamées, sont des signes révélateurs ».

Les conditions climatiques défavorables conjuguées à l’insuffisance de prise de mesures d’atténuation des conséquences qui en découlent ont contribué à un nouvel échec de la campagne agricole de grande saison. « En corollaire à cela, on constate une forte baisse de la production agricole, et malgré la période de fin de la campagne agricole de grande saison 2015-2016 et le début de la campagne de contre saison, la quantité des aliments de base disponibles sur le marché a encore diminué, tandis que leur prix ne cesse d’augmenter. En effet, le kilo du manioc est passé de 1000 ariary en juin 2015 contre 1500 ariary en juin 2016 », indique ce rapport. De plus, les productions n’arrivent pas à couvrir les besoins de toutes les communes avoisinantes.

D’après toujours ce rapport, « si au mois de juin on constate une légère amélioration du niveau de vulnérabilité pour la Région Androy et pour le District d’Amboasary Atsimo, vers la fin du mois de juillet, on observe que des Com­munes qui étaient auparavant dans la catégorie à vulnérabilité moyenne ont basculé dans la catégorie à vulnérabilité élevée ».

Atelier

Les actions qui ont été entamées devraient être renforcées afin d’aider la population locale à se relever et à améliorer leur capacité à affronter les difficultés alimentaires. Ces actions devraient également tenir compte des conditions climatiques et du déficit pluviométrique dans le cadre de l’appui à la production. Les conjonctures montrent des risques d’augmentation de la vulnérabilité dans les prochains mois.

Aussi, un atelier intitulé « Asa fiompiana sy fambolena mahomby, Madagasikara mandroso » s’est tenu au Centre national de l’eau, de l’assainissement et du génie rural (CNEAGR), vendredi, afin de présenter la politique, les perspectives et les stratégies pour accroitre durablement la productivité et contribuer à la sécurisation alimentaire. Cette politique mentionne entre autres l’amélioration soutenue de la productivité ou encore l’exploitation rationnelle et durable des espaces de production et des ressources.

Rado Andriamampandry