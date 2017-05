Des travaux réalisés en 2016 n’ont pas encore été payés. Ils sont introuvables dans le SIG du Trésor public.

Problème de dispositif transitoire. Une quinzaine de prestataires de services ayant achevé des travaux depuis l’année dernière n’ont pas encore été payés. Des travaux tels que la route menant vers Ambohimanga Rova qui a été refaite dans le cadre de l’organisation du sommet de la Francophonie dans le pays, ou d’autres travaux de développement tels que la construction d’une nouvelle école primaire publique à Alakamisy Anjozorobe, la réhabilitation de la préfecture de Police de Tsimbazaza, la route vers la maison des Jeunes d’Ambohidratrimo ou la fourniture en mobiliers des nouvelles communes ont été réalisés. Dix huit prestataires au total n’ont pas été honorés. Le directeur de cabinet de la région Analamanga, Henri Rachel Randrianindrina évoque un problème de dispositif de paiement. « La région Analamanga n’a utilisé le Système Informatique de Gestion (SIG) que depuis cette année 2017, pas comme les autres régions ou autres entités publiques qui l’ont déjà utilisé bien avant. Pourtant, le Trésor public ne reconnaît ni les travaux ni les fournisseurs, encore moins le paiement des prestataires de services qui ne figurent pas dans le système » explique-t-il hier à l’issue d’une réunion avec les fournisseurs et la commission régionale des marchés publics à Ambohidahy.

Solution

Au directeur de cabinet de continuer qu’ « il est toutefois impossible de ne pas payer les travaux finis et services rendus. A nous de chercher des solutions car c’est nous, la région Analamanga, qui avons lancé les travaux à réaliser ». Aussi, la solution avancée à l’issue de la réunion est-elle de solliciter la commission régionale des marchés publics à intégrer ces prestataires dans le SIG pour le compte de 2016. Ce responsable de la région Analamanga rassure que c’est une manœuvre tout à fait acceptable par le Trésor public du moment que les factures figurent dans le système. Comme pour l’ancien système de paiement avec les papiers physiques, contrats, détails techniques, procès verbal d’achèvement de travaux et factures sont nécessaires pour pouvoir effectuer les paiements. Ceux-ci sont à insérer dans le SIG du Trésor public et attendre vingt jours pour être réglés.

