Les experts des Nations unies ont apporté des remarques et des suggestions sur les moutures du cadre juridique des élections. Une synthèse des différentes propositions sera rendue publique le 10 janvier prochain.

Expertise ou ingérence A entendre le président de la Commis­sion électorale nationale indépendante (CENI), Hery Rakotomanana, les experts de l’Organisation des Nations Unies (ONU) se sont déjà penchés sur les moutures des textes électoraux en cours de modification. « Des experts étrangers ont déjà examiné les documents relatifs aux réformes du cadre juridique des élections et ont apporté leurs suggestions », a-t-il déclaré au téléphone, hier.

« Ces corrections et ces propositions sont déjà entre les mains de la CENI », a-t-il poursuivi avant d’ajouter qu’il fallait attendre ces remarques et ces observations avant de prendre des décisions officielles sur le sujet. « Les textes qui seront adoptés ne doivent pas s’écarter des principes internationaux », souligne-t-il pour justifier l’intervention onusienne.

Hery Rakotomanana ne manque toutefois pas de souligner que « ces textes doivent néanmoins être adaptés au contexte et aux réalités malgaches ». Et c’est dans ce sens que les propositions onusiennes devront faire l’objet d’un autre examen par la CENI qui y apportera également ses observations avant de présenter les premières moutures des textes issus des différents travaux de consultation.

À en croire le président de la CENI, ces moutures devraient être officiellement présentées le 10 janvier prochain. Au document validé par les experts des Nations unies, dans lequel la CENI aura apporté ses observations seront annexées les différentes propositions issues des travaux de consultation menés en octobre.

Application

Ces moutures seront ensuite prises en main par un groupe de travail interinstitutionnel, co-présidé par la CENI et la primature. C’est ce groupe de travail dont feront également partie la présidence, des représentants des deux Assem­blées parlementaires, le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), ou encore le service de renseignement financier (Samifin) qui se chargera d’élaborer les différents avant-projets de textes à soumettre au Conseil des ministres, puis au Parlement. « Les travaux de ce groupe de travail interinstitutionnel devraient durer deux à trois mois », explique une autre source proche du dossier.

Les premiers avant-projets de texte devraient donc être connus d’ici à la fin du premier trimestre de 2017. Les nouveaux textes devraient pouvoir être applicables pour la présidentielle et les législatives de 2018, mais ils devraient également pouvoir servir aux prochaines élections territoriales annoncées pour 2017 par le Premier ministre, même si jusqu’ici, rien n’est sûr sur les régionales ou les provinciales.

Pour l’instant, aucun détail ne filtre sur la mouture validée par les Nations Unies et sur laquelle la CENI est actuellement en train de travailler. « Ce sont les résolutions retenues par la majorité durant les travaux de consultations qui ont été retenues », se contente de préciser Hery Rakotomanana. Il reste à savoir si l’Exécutif, dans l’élaboration du projet de loi, tiendra compte des différentes propositions récoltées par consultation publique. Les récentes expériences ont montré que le Conseil des ministres, arguant de ses prérogatives de puissance publique, a tendance à changer les avant-projets de textes sans en aviser les partenaires sociaux.

Juliano Randrianja