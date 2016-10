Sur la même longueur d’onde. Les participants à la consultation régionale pour la reforme de l’éducation à Madagascar, du 4 au 6 octobre, ont soutenu l’interruption de la scolarisation pendant la période de soudure. À leur avis, l’année scolaire devrait être décalée de mars à décembre, comme l’a rapporté le ministre de l’Education nationale, Paul Rabary, lors de l’ouverture de la Consultation nationale pour la constitution du Plan sectoriel de l’éducation, à l’Espace Salohy à Iavoloha, hier.

« Beaucoup d’élèves issus des familles vulnérables sèchent les cours pendant la période de soudure, car ils n’ont rien à manger chez eux. Et même s’ils arrivent en classe, ils ne font que dormir. La saison des pluies n’est pas non plus pratique pour aller en classe », soutient une enseignante.

L’exécution de cette recommandation retient en haleine les parents d’élèves. « Nos enfants devront-ils alors passer une année blanche », s’inquiète un père de famille. Le ministère de l’Éducation nationale rassure qu’il n’ira pas jusqu’à sacrifier l’avenir des élèves. « L’année blanche est inimaginable. Ce qui pourrait se faire, c’est le décalage progressif de deux semaines ou un mois par année scolaire », explique un responsable.

Le développement du préscolaire, le profil de sortie, la gestion et la bonne gouvernance, la politique enseignante, l’adéquation formation-emploi figurent parmi les thèmes prioritaires du plan sectoriel de l’éducation. Elke Wisch, la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), a rappelé que la classification des enseignants, la disponibilité des matériels pédagogiques sont des facteurs essentiels à prendre en compte pour une meilleure performance du système. « Face au défi du secteur, il est primordial de mobiliser des ressources suffisantes et d’en assurer la distribution équitable et efficace ». L’État promet d’accorder au moins 20% de son budget à l’éducation.

Miangaly Ralitera