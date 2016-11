Véritables séances de brainstorming pour la refonte des textes électoraux. Produire un cadre légal qui fasse consensus s’annonce ardu.

Cacophonie. Sur le fond, les ateliers devant mener à la refonte du cadre juridique des élections, ont créé un véritable tintamarre. Des séances d’épanchement, de brainstorming, ou encore de coups de gueule, les échanges ont produit une profusion de propositions et recommandations que tous souhaitent inscrire dans les lois électorales.

Trois ateliers successifs, ayant vu la participation respective de la société civile, des partis politiques et des entités publiques, ainsi que des représentants de la presse ont été co-organisés par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Ceci dans l’objectif d’accoucher des recommandations pour l’amélioration du cadre juridique des élections.

Une dernière session d’échanges et de débats s’est déroulée, cette semaine, au Carlton Anosy, avec la participation des entités précitées, afin de peaufiner et valider les recommandations faites pour la refonte des textes électoraux. « Nous nous sommes donné jusqu’à la fin du mois de décembre pour terminer la rédaction des textes à remettre à l’Exécutif. Si tout va bien, ils seront soumis à l’aval du Parlement, lors de la première session ordinaire de l’année prochaine », a déclaré Me Hery Rakotomanana, président de la Ceni, hier à Anosy.

Les experts juridiques engagés par la Ceni pour produire une ébauche de texte à remettre à l’Exécutif ont du pain sur la planche. À en croire une participante à l’atelier de cette semaine au titre de la société civile, « les recommandations, si l’on peut parler ainsi, risquent de se compter par centaines ». À elle d’ajouter que la plupart des idées émises « sont contradictoires ». La source déplore, du reste, l’absence de « cadrage » durant les échanges de cette semaine.

Réalisme

Ainsi, « les débats ont eu tendance à devenir des séances d’épanchement ou de simple brainstorming. L’on a constaté, d’autant plus, que certains participants ne connaissaient

même pas le contenu des textes électoraux en vigueur », déplore-t-elle. En principe, le rendez-vous de cette semaine aurait dû donner le ton de la forme et du fond de l’idée du nouveau cadre légal des élections, à remettre aux décideurs étatiques.

Chaque entité et courant ayant pris part aux ateliers d’amélioration du cadre légal des votes s’attendent, pourtant, à ce que « leurs recommandations » soient retenues dans les textes à faire voter par le Parlement, l’année prochaine. « Avoir des élections libres, transparentes et régulières pour une paix sociale » est l’objectif des ateliers co-organisés par la Ceni et le Pnud. Éviter les crises post-électorales donc, en élaborant un cadre juridique fiable et accepté de tous.

Ayant reçu un grand nombre d’avis « lancés », et visiblement « retenus » cette semaine, les experts juridiques devront inévitablement faire des choix. Il n’y a pas, pour l’heure, de grille de critère pour retenir ou non une suggestion des participants aux ateliers. « Ce que nous devons faire, c’est travailler en faisant preuve de réalisme », avance un membre du comité d’experts engagé par la Ceni.

À lui d’ajouter qu’afin d’éviter un bachotage, « l’on peut envisager de soumettre des options à l’Exécutif, avec une explication de la portée de chaque cas ». Le pouvoir exécutif aura le dernier mot sur la version finale des textes électoraux à soumettre au Parlement, certes. Il faudra, toutefois, faire preuve de transparence dans le processus, et ne pas infliger une douche froide comme pour le Code de la communication, afin d’éviter une nouvelle vague de contestations.

Révision des critières d’éligibilité

Envisagée. Des sujets qui animent les débats sur l’amélioration des votes, comme la transparence du financement des partis politiques, ou encore, le plafonnement des fonds de campagnes électorales, la confection de la liste électorale, le calendrier électoral ont été discutés durant les ateliers organisés par la Ceni. Certaines indiscrétions ont toutefois confié que les critères d’éligibilité des prétendants à un mandat public ont aussi été abordés.

« Certains ont proposé de relever l’âge minimum de candidature, notamment pour la présidentielle, à 40 ans. D’autres ont soulevé que les candidats à un mandat public devraient avoir un minimum de cursus académique. Cette dernière proposition a, cependant, été d’emblée écartée au motif d’entrave aux droits individuels », a été entendu hier. La question du minima d’âge pour être candidat n’aurait toutefois pas été contestée. Seulement, « le sujet n’a pas été soulevé durant cet atelier de consolidation des recommandations », indique le membre de la société civile approché hier.

Garry Fabrice Ranaivoson