Une bonne nouvelle pour certains passagers. Ravinala Airports annonce le remboursement de la redevance pour le développement des infrastructures aéroportuaires (RDIA) à des passagers sous certaines conditions. Ceux qui ont pris un vol au départ d’Antananarivo Ivato et de Nosy Be Fascène entre le 1er décembre et 23 décembre et ont acheté le billet entre le 3 novembre et 23 décembre peuvent bénéficier de ce remboursement. « Vous pouvez demander le remboursement de la RDIA auprès de la compagnie aérienne sur laquelle vous avez effectué votre vol », communique le nouveau gestionnaire de ces deux aéroports.

Cette nouvelle taxe aéroportuaire devait être perçue le 1er décembre mais elle a fait l’objet d’un report. Elle n’est entrée en vigueur que depuis la prise en main du consortium Ravinala Airports de ces deux aéroports, le 24 décembre. Le montant de la RDIA est de 38 euros par passager international et de 20 euros pour les passagers d’un vol domestique. Douze compagnies aériennes desservant ces deux aéroports à d’autres destinations, sont concernées par cette mesure.

L. R.